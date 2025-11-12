التعليم العالي: مفاضلة ملء الشواغر في الجامعات السورية خلال الأيام القادمة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم أنها ستصدر مفاضلة ملء الشواغر خلال الأيام القادمة، كفرصة جديدة للطلاب الذين لم يحصلوا على قبول في المفاضلة العامة.

وأشارت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه، إلى وجود أكثر من ثلاثين ألف مقعد شاغر في عدد من الجامعات الحكومية والخاصة في سوريا.

وأكدت الوزارة أنّ مفاضلة ملء الشواغر تشمل أنظمة التعليم العام والموازي والخاص.

ولفتت الوزارة إلى أن المفاضلة متاحة أمام الطلاب من حملة الشهادة الثانوية السورية وغير السورية، إضافةً إلى حملة الشهادات الثانوية القديمة، وذلك حرصاً منها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتأمين مقعد جامعي لكل طالب مستحق وفق أسس القبول المعتمدة.

وجددت الوزارة التزامها الدائم بدعم الطلبة، والعمل المستمر على توفير الفرص التعليمية المناسبة للجميع، بما يضمن العدالة والشفافية في عملية القبول الجامعي، متمنّيةً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية.

وكانت الوزارة أصدرت أمس نتائج مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025/2026، بما فيها نتائج مفاضلة الشهادات الثانوية القديمة.

وبلغ العدد الإجمالي للمتقدمين للمفاضلات 249970 طالباً وطالبةً على مستوى سوريا، بمن فيهم حملة الشهادات الثانوية القديمة.