التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للطلاب السوريين مقدمة من الهند

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء، عن منح دراسية مقدمة من الحكومة الهندية للطلاب السوريين، للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا للعام الدراسي 2027/2026.

وأوضحت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه، أن المنح المقدمة تنقسم إلى نوعين: الأول منح مقدمة بموجب خطة لاتامانغيشكار للموسيقا، والثاني منح مقدمة بموجب خطة أتال بيهاري فاجباي العامة للمنح (GSS).

ووفق إعلان الوزارة، يشترط على المتقدم إتقان اللغة الإنكليزية تحدثاً وكتابة، وألا يقل عمره عن 18 عاماً بالنسبة لبرامج البكالوريوس، وألا يتجاوز 35 عاماً بالنسبة لبرامج البكالوريوس والماجستير والدبلومات، وألا يتجاوز 40 عاماً بالنسبة لبرامج الدكتوراه.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للراغبين بالاستفادة من المنح المذكورة، الاطلاع على شروط التسجيل والتعليمات ومعايير الأهلية المتوفرة على الرابط .

ولفتت الوزارة إلى أن الموعد النهائي للتسجيل إلكترونياً هو 2026/4/15، وأن القبول بالمنحة مرتبط حصراً بالجانب الهندي.

وكانت الوزارة أعلنت في الـ 24 من شهر آذار الجاري، عن توفر منح دراسية جزئية لمرحلة الدكتوراه لفصل خريف 2026 في الهند، بدوام كامل في المعهد الهندي للتكنولوجيا، مقدمة من المنظمة الأفريقية الآسيوية للتنمية الريفية /AARDO/ في الهند.

ويقدم المجلس الهندي للعلاقات الثقافية (ICCR) منحاً دراسية وفق (برنامج لاتا مانغيشكار للرقص والموسيقا) 2026-2027، وتغطي الرسوم والإقامة وتذاكر الطيران، ويُعد هذا البرنامج فرصة لدراسة الفنون الأدائية الهندية (الموسيقا، اليوغا، الرقص)، تكريماً لإرث المغنية الأسطورية الهندية (لاتا مانغيشكار).

كما يقدم المجلس منحاً أخرى بموجب برنامج أتال بيهاري فاجباي العامة (ABVGSS) 2026-2027 لدراسة البكالوريوس والدراسات العليا والدكتوراه في الهند، ويوفر البرنامج 625 منحة عالمية، تشمل معظم المجالات الأكاديمية، (باستثناء الهندسة الطبية والطب ورعاية الأسنان والتمريض).