أبحاث وتقنيات علاجية جديدة ضمن مؤتمر الهندسة الطبية الحيوية بجامعة دمشق

دمشق-سانا

شهد المؤتمر الدولي الرابع للهندسة الطبية الحيوية ودورها في تطوير الرعاية الصحية لعام 2025، المنعقد في جامعة دمشق، حضوراً لافتاً لباحثين من داخل سوريا وخارجها، قدموا أبحاثاً جديدة تناولت أحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا الطبية والتطبيقات الهندسية في القطاع الصحي.

العلاج الكهربائي ودوره في تحسين السمع والتوازن

سانا واكبت أعمال المؤتمر، والتقت العديد من المشاركين، حيث أكد عميد كلية العلوم الصحية بجامعة دمشق سامر محسن أن المؤتمر يعد حدثاً علمياً نوعياً على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يعكس أهمية البحث العلمي والتطور التكنولوجي في الارتقاء بالقطاع الصحي وخدمة المجتمع، ويتميز بتشاركية بين الاختصاصات لدعم وتطوير الخدمات الصحية.

وأوضح أن مشاركته ركزت على دور الهندسة الطبية في تحسين الرعاية الصحية، ولا سيما في مجال السمعيات، من خلال عرض تطبيقات العلاج الكهربائي، كإحدى التقنيات الهندسية المتطورة لعلاج الطنين ومشكلات التوازن.

تقنيات العلاج الحراري للأورام باستخدام المحاكاة ثلاثية الأبعاد

وأشار المدرس في جامعة الأندلس الخاصة والمتخصص في الهندسة الطبية والنمذجة والمحاكاة علاء رحال، في بحثه حول العلاج الحراري للأورام السرطانية، إلى أن الدراسة التي قدمها تناولت طرائق العلاج الحراري مثل التبريد، والتسخين الحراري، وزراعة المنابع الداخلية، معتمدةً على محاكاة ثلاثية الأبعاد باستخدام صور حقيقية لمريض، وتطبيق الطرق السابقة، ومقارنة النتائج وفق أزمنة ومعايير مختلفة لتحديد أنسب طريقة علاجية تحقق إزالة أكبر قدر من الورم مع الحفاظ على الأنسجة السليمة، مؤكداً أن النتائج واعدة وقابلة للتطبيق مستقبلاً في الممارسات السريرية لعلاج السرطان.

التشخيص عبر Point of Care

ومن جامعة ستراثكلايد في اسكتلندا، قدم الباحث معتز حمدان اختصاصي في الأعضاء الصناعية عرضاً عن تقنية التشخيص السريع Point of Care، والتي تُعد نقلة نوعية في مجال التشخيص المخبري، وقد بدأت تنتشر بسرعة في أوروبا وأمريكا، لما لها من دور مهم في دعم الأطباء لاتخاذ قرارات علاجية أسرع وأكثر دقة.

الجمعية السورية للهندسة الطبية

بدوره، قدم الاختصاصي في الهندسة الطبية عمار حمد من جامعة “نيوساوث ويلز” في مدينة سيدني الأسترالية محاضرة تعريفية حول الانطلاقة الرسمية للجمعية السورية للهندسة الطبية التي تأسست في شهر آب الماضي، مؤكداً بدء استقبال طلبات الانتساب لها.

وبين أن الجمعية تهدف إلى تمكين المهندس الطبي السوري عبر التدريب المستمر ونقل الخبرات من الداخل والخارج، وإقامة شراكات مع جمعيات طبية عربية ودولية، وشركات ومشافٍ، والتعاون مع النقابات المهنية، إضافةً إلى تعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعات الأجنبية وتوفير فرص المنح والتدريب عن بعد، وذلك لخدمة قطاع الهندسة الطبية الذي يعد مجالاً واسعاً ومتطوراً جداً.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للهندسة الطبية الحيوية ودورها في تطوير الرعاية الصحية لعام 2025 أمس وتنظمه كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق بالتعاون مع كلية الهندسة الطبية في جامعة الأندلس الخاصة للعلوم الطبية.

وتجري خلال المؤتمر الذي يختتم اليوم مناقشة أبرز الحلول التقنية المبتكرة لمشكلات الرعاية الصحية، ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في تصميم الأجهزة والمعدات الطبية، وتعزيز البحث العلمي كركيزة أساسية للإبداع والتميّز والتنمية المجتمعية.