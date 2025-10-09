جامعة إدلب تفتتح ثلاثة مراكز لدعم الطلاب الراغبين بالتقدم إلى المفاضلة الجامعية

إدلب-سانا

افتتحت جامعة إدلب، ثلاثة مراكز دعم وتوجيه لاستقبال الطلاب الراغبين بالتقدّم إلى المفاضلة الجامعية للعام الدراسي 2025–2026، وذلك ضمن كليات الآداب، والطب البشري، والتربية.

وأشار المشرف على مراكز الدعم عمر صالح في تصريح لمراسل سانا، إلى تجهيز هذه المراكز بنقاط إنترنت متطورة وكوادر متخصصة في الدعم الفني والإرشاد الأكاديمي، بهدف تسهيل عملية التسجيل الإلكتروني للطلاب، وتمكينهم من إتمام إجراءات المفاضلة بكل سهولة ويسر.

وأوضح صالح أن بعض الطلاب يواجهون تحديات تقنية أثناء التسجيل في المنزل، لذلك نسعى من خلال هذه المراكز إلى تيسير العملية، وتقديم المساعدة الفورية ليتمكن الجميع من التقدّم إلى المفاضلة دون صعوبات.

من جهته عبر الطالب جمعة الصطوف القادم من ريف إدلب الغربي، عن ارتياحه للخدمات المقدّمة في مراكز الدعم، موضحاً أن موظفي المركز قدموا له المساعدة في تحديث التطبيق وإنهاء عملية التسجيل بنجاح، بعد عدة محاولات غير ناجحة في المنزل.

وتسعى جامعة إدلب، من خلال هذه الخطوة إلى تبسيط إجراءات التقدم للمفاضلة الجامعية وتقديم الدعم اللازم للطلاب، بما يضمن سير العملية التنظيمية وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة.

وأصدر الرئيس أحمد الشرع في ال2 من تشرين الأول الجاري المرسوم رقم (193) لعام 2025، القاضي باعتبار جامعة إدلب محدثة من تاريخ 2-8-2015.

وكان التقديم الإلكتروني لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025-2026، بدأ عبر الرابط الرسمي للتطبيق الخاص بها، في الأول من شهر تشرين الأول الجاري، ويستمر حتى السادس عشر منه، ويمكن للطلاب التوجه إلى مراكز الدعم المعتمدة في الجامعات في حال واجهتهم أي صعوبات خلال الفترة المحددة.