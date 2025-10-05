التعليم العالي تحدد مواعيد امتحانات الدورة التكميلية في الجامعات الحكومية السورية

دمشق-سانا

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مواعيد امتحانات الدورة التكميلية للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب السنة الأخيرة في الجامعات الحكومية السورية من 12 حتى 23 تشرين الأول الجاري.

وطلبت الوزارة من الجامعات الحكومية العمل على تحديد مواعيد امتحانات الدورة التكميلية خلال الفترة من 12-10-2025 لغاية 23-10-2025، والعمل على وضع البرامج الامتحانية وتعميمها على الطلاب في لوحات الإعلانات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنح المرسوم الرئاسي رقم 192 لعام 2025 طلاب الجامعات ترفعاً إدارياً حتى ثمانية مقررات، وطلاب السنة التحضيرية حتى ست مواد، كما أتاح لطلاب السنوات الأخيرة الذين يحملون 8 مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2024-2025 فقط التقدم لامتحانات الدورة التكميلية.