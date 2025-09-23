تربية حماة تنتج 1000 مقعد مدرسي لدعم التعليم في المناطق العائدة بعد النزوح

IMG 0943 تربية حماة تنتج 1000 مقعد مدرسي لدعم التعليم في المناطق العائدة بعد النزوح

حماة-سانا

أنجزت مديرية التربية في محافظة حماة دفعات جديدة من المقاعد المدرسية بلغ عددها نحو 1000 مقعد، وذلك ضمن ورشات العمل المهنية في الثانوية الصناعية الثانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العملية التربوية وتلبية احتياجات المدارس في المناطق التي شهدت عودة الأهالي مؤخراً، مثل الغاب، وشمالي صوران، والحمرا، وعقربات.

IMG 0941 تربية حماة تنتج 1000 مقعد مدرسي لدعم التعليم في المناطق العائدة بعد النزوح

وتواصل الفرق الفنية في القسم الإنتاجي بالمعهد الصناعي التقاني أعمالها في صيانة وتركيب المقاعد ضمن المجمعات التربوية، بالتوازي مع استمرار العمل في ورشات النجارة والتركيب، لتأمين بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وفي تصريح خاص لـ”سانا”، أوضح المدير المساعد للتعليم المهني والتقني، أيمن رمضان، أن “الحاجة الكبيرة للمقاعد المدرسية جاءت نتيجة الدمار الذي لحق بالمدارس خلال السنوات الماضية، ومع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، تشير التقديرات إلى حاجة المديرية لأكثر من 25 ألف مقعد دراسي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب”.

وشارك في عمليات التصنيع والصيانة عدد من طلاب التعليم المهني والمدرسين المتخصصين، بالتعاون مع المجتمع المحلي، في نموذج يعكس التكامل بين المؤسسات التعليمية والمجتمع لدعم العملية التربوية خلال مرحلة إعادة الإعمار.

IMG 0945 تربية حماة تنتج 1000 مقعد مدرسي لدعم التعليم في المناطق العائدة بعد النزوح
IMG 0942 تربية حماة تنتج 1000 مقعد مدرسي لدعم التعليم في المناطق العائدة بعد النزوح
IMG 0944 تربية حماة تنتج 1000 مقعد مدرسي لدعم التعليم في المناطق العائدة بعد النزوح
