تربية حماة تنتج 1000 مقعد مدرسي لدعم التعليم في المناطق العائدة بعد النزوح

حماة-سانا

أنجزت مديرية التربية في محافظة حماة دفعات جديدة من المقاعد المدرسية بلغ عددها نحو 1000 مقعد، وذلك ضمن ورشات العمل المهنية في الثانوية الصناعية الثانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العملية التربوية وتلبية احتياجات المدارس في المناطق التي شهدت عودة الأهالي مؤخراً، مثل الغاب، وشمالي صوران، والحمرا، وعقربات.

وتواصل الفرق الفنية في القسم الإنتاجي بالمعهد الصناعي التقاني أعمالها في صيانة وتركيب المقاعد ضمن المجمعات التربوية، بالتوازي مع استمرار العمل في ورشات النجارة والتركيب، لتأمين بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وفي تصريح خاص لـ”سانا”، أوضح المدير المساعد للتعليم المهني والتقني، أيمن رمضان، أن “الحاجة الكبيرة للمقاعد المدرسية جاءت نتيجة الدمار الذي لحق بالمدارس خلال السنوات الماضية، ومع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، تشير التقديرات إلى حاجة المديرية لأكثر من 25 ألف مقعد دراسي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب”.

وشارك في عمليات التصنيع والصيانة عدد من طلاب التعليم المهني والمدرسين المتخصصين، بالتعاون مع المجتمع المحلي، في نموذج يعكس التكامل بين المؤسسات التعليمية والمجتمع لدعم العملية التربوية خلال مرحلة إعادة الإعمار.