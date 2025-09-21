جامعة دمشق: 12 تشرين الأول القادم امتحان لغة أجنبية للقيد في درجة الماجستير

NSR 0119 1 جامعة دمشق: 12 تشرين الأول القادم امتحان لغة أجنبية للقيد في درجة الماجستير

دمشق-سانا

أعلن المعهد العالي للغات في جامعة دمشق اليوم أنه سيجري امتحان لغة أجنبية للقيد في درجة الماجستير يوم الأحد 2025/10/12 عند الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وأوضح المعهد في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم، أن التسجيل للامتحان يبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء 2025/9/24 ولغاية يوم الأحد 2025/10/5 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، في مقر المعهد وبشكل شخصي.

وأشار المعهد إلى أن الأوراق المطلوبة تتضمن:

_طلباً خطياً من النافذة الواحدة بالمعهد يلصق عليه طابع مالي وبحث علمي.

-وصل رسم التسجيل لامتحان اللغة للقيد بدرجة الماجستير بقيمة (40 ألف ليرة سورية) من النافذة الواحدة بالمعهد، يسدده الطالب في أي مصرف عقاري.

_ صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني عليه صورة شخصية.

-صوراً شخصية حديثة عدد (2).

  • بالنسبة لطلاب السنة الأخيرة من المرحلة الجامعية الأولى: صورة عن البطاقة الجامعية مختومة للسنة الأخيرة في العام الدراسي 2025/2024 أو (بيان وضع أو حياة جامعية أو وثيقة دوام) يبين فيه أن الطالب في السنة الأخيرة للعام الدراسي 2025/2024.

-بالنسبة للخريجين: صورة مصدقة عن وثيقة التخرج أو صورة مصدقة عن إشعار تخرج بمعدل جيد على الأقل.

ويعد النجاح في الامتحان شرطاً أساسياً للتسجيل في برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات السورية.

وزير التعليم العالي يبحث مع بيدرسون تعزيز وتطوير التعليم العالي
وزارة التربية: نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي ستعلن رسمياً خلال اليومين القادمين من هذا الأسبوع
الوزير الحلبي يبحث مع وفد جامعة باشن الأمريكية افتتاح فرع في سوريا
المنهج الصحي المدرسي في دورة تدريبية لتربية حمص
“مقدّمة لمجالات البرمجة” في معسكر تدريبي بجامعة حمص
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك