جامعة دمشق: 12 تشرين الأول القادم امتحان لغة أجنبية للقيد في درجة الماجستير

دمشق-سانا

أعلن المعهد العالي للغات في جامعة دمشق اليوم أنه سيجري امتحان لغة أجنبية للقيد في درجة الماجستير يوم الأحد 2025/10/12 عند الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وأوضح المعهد في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم، أن التسجيل للامتحان يبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء 2025/9/24 ولغاية يوم الأحد 2025/10/5 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، في مقر المعهد وبشكل شخصي.

وأشار المعهد إلى أن الأوراق المطلوبة تتضمن:

_طلباً خطياً من النافذة الواحدة بالمعهد يلصق عليه طابع مالي وبحث علمي.

-وصل رسم التسجيل لامتحان اللغة للقيد بدرجة الماجستير بقيمة (40 ألف ليرة سورية) من النافذة الواحدة بالمعهد، يسدده الطالب في أي مصرف عقاري.

_ صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني عليه صورة شخصية.

-صوراً شخصية حديثة عدد (2).

بالنسبة لطلاب السنة الأخيرة من المرحلة الجامعية الأولى: صورة عن البطاقة الجامعية مختومة للسنة الأخيرة في العام الدراسي 2025/2024 أو (بيان وضع أو حياة جامعية أو وثيقة دوام) يبين فيه أن الطالب في السنة الأخيرة للعام الدراسي 2025/2024.

-بالنسبة للخريجين: صورة مصدقة عن وثيقة التخرج أو صورة مصدقة عن إشعار تخرج بمعدل جيد على الأقل.

ويعد النجاح في الامتحان شرطاً أساسياً للتسجيل في برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات السورية.