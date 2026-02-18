تعزيز التنسيق لتحسين جودة التدريب التربوي في ورشة عمل بدمشق

دمشق-سانا

نظمت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان “تعزيز التنسيق لتحسين جودة التدريب التربوي”، تهدف إلى تحسين جودة التعليم في سوريا، عبر تطوير قدرات العاملين في القطاع التربوي.

شارك في الورشة ممثلون عن مديريات التأهيل والتدريب والتخطيط والإحصاء والتعاون الدولي من جميع المحافظات، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.

تعزيز التنسيق وتطوير آليات التدريب

مدير مديرية التأهيل والتدريب التربوي في الوزارة، فهد تعلب، أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن نجاح العملية التعليمية يعتمد بشكل رئيسي على الكوادر التربوية المدربة والمؤهلة، مشيراً إلى ضرورة تطوير آليات التدريب التربوي وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الوزارة والمنظمات الدولية والمحلية الشريكة.

ولفت تعلب إلى أن هذه الورشة تأتي في وقت مهم أمام التحديات الكبيرة التي يواجهها التعليم في سوريا، ما يتطلب عملاً تنسيقياً فعالاً ومثمراً بين الأطراف المعنية.

تسهيل التنسيق واستثمار المشاريع التدريبية

من جانبه، أكد مدير دائرة التخطيط والتعاون الدولي في مديرية تربية حلب، صلاح الدين هوا، أن الورشة تعتبر الأولى من نوعها، وتسهم في تسهيل التنسيق بين الدوائر المختلفة في مديرية التربية وبين الوزارة والمديريات الأخرى.

“تطوير دورات الدعم النفسي”

رئيسة دائرة التأهيل والتدريب في تربية حماة، عائدة طعمة، تحدثت عن أهمية تطوير دورات الدعم النفسي التي يتم تنفيذها في المحافظات، لافتة إلى أن الورشة ناقشت المقترحات اللازمة لتحسين هذه الدورات، بدءاً من مرحلة التحضير للمحتوى التدريبي، واختيار المدربين وفق معايير محددة، وصولاً إلى تنفيذ التدريب وضمان وصوله إلى المدارس إضافة إلى معايير اختيار المتدربين واللوجستيات لضمان استفادة الطلاب والمدرسين على حد سواء.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة من الورشات التي تهدف إلى تطوير المنظومة التربوية في سوريا، وتعزيز دور التدريب التربوي في تحسين جودة التعليم.

وكانت مديرية التأهيل والتدريب في وزارة التربية والتعليم نظمت في الـ 16 من أيلول الماضي، ورشة عمل تحت عنوان “نواظم عمل مديرية التأهيل والتدريب التربوي”، تهدف إلى تمكين وتوحيد آليات مفاضلات المعاهد التابعة للوزارة في المحافظات وآلية عملها.