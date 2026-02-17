إطلاق الدليل التجاري والصناعي بحماة لدعم تسويق المنتجات في الداخل والخارج

0A6A2791 1 إطلاق الدليل التجاري والصناعي بحماة لدعم تسويق المنتجات في الداخل والخارج

حماة-سانا

أطلقت غرفتا التجارة والصناعة بحماة اليوم الثلاثاء الدليل التجاري والصناعي الخاص بالفعاليات الاقتصادية بالمحافظة، وذلك خلال حفل تعارف بين الغرف التجارية والصناعية في سوريا أقيم في قاعة خيال للمناسبات بمدينة حماة.

0A6A2765 إطلاق الدليل التجاري والصناعي بحماة لدعم تسويق المنتجات في الداخل والخارج

وأوضح أمين سر غرفة تجارة حماة أمجد الشبلي في تصريح لمراسل سانا أن الدليل يعد منصة لكل التجار والصناعيين لعرض منتجاتهم بمختلف أصنافها، ودعم تسويقها داخل سوريا وخارجها، وأشار إلى أن المنصة تم إنشاؤها لتكون هوية رقمية للتاجر والصناعي في الداخل والخارج، وتتكون من أقسام عدة كالاستثمارات المتاحة وقسم العروض والمنتجات.

بدوره بين نائب رئيس غرفة صناعة حماة الدكتور محمد الخالد أن إطلاق الدليل جاء لتعريف المستثمرين بالمنتجات الموجودة في سوريا، وكذلك بالتجار والصناعيين، والمساعدة في خلق فرص استثمارية جديدة، ولفت إلى أن هذه المبادرة انطلقت من محافظة حماة، وأن الغرفة تسعى لتعميمها على كل المحافظات من أجل الانضمام للدليل التجاري والصناعي.

حضر حفل التعارف رئيسا اتحادي الغرف الصناعية والتجارية في سوريا، ورؤساء وأعضاء غرف التجارة والصناعة بمختلف المحافظات.

وتعمل غرفتا صناعة وتجارة حماة على دعم المنتجين المحليين من خلال تسهيل الإجراءات، وتذليل العقبات الإنتاجية، وتوفير الدعم الفني واللوجستي، بالإضافة إلى تنظيم المعارض لترويج المنتجات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الحموية في الأسواق المحلية والخارجية.

0A6A2776 إطلاق الدليل التجاري والصناعي بحماة لدعم تسويق المنتجات في الداخل والخارج
0A6A2777 إطلاق الدليل التجاري والصناعي بحماة لدعم تسويق المنتجات في الداخل والخارج
0A6A2779 إطلاق الدليل التجاري والصناعي بحماة لدعم تسويق المنتجات في الداخل والخارج
0A6A2780 1 إطلاق الدليل التجاري والصناعي بحماة لدعم تسويق المنتجات في الداخل والخارج
‏أكثر من 6 ملايين ليرة تداولات سوق دمشق في جلسة اليوم
ندوة في إسطنبول بعنوان “بناء القدرات في سوريا.. التنمية الدولية وإعادة الإعمار بعد النزاعات”
خيارات واسعة بتجهيزات الطاقة في معارض سوريا التخصصية أمام الزوار
التوعية من أخطار الألغام ومخلفات الحرب في حلفايا بريف حماة
إدلب تستضيف للمرة الأولى اختبارات بدنية لحكام حلب وإدلب وحماة بكرة القدم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك