التعليم العالي والجامعة الألمانية الأردنية تبحثان تنفيذ مشاريع مشتركة

دمشق-سانا

بحثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية مع وفدٍ من الجامعة الألمانية الأردنية، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي وتنفيذ مشاريع مشتركة، بدعم من ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وخلال اجتماع عُقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، استعرض رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلحولي المشاريع المقترحة، موضحاً أن الجامعة تنفذ حالياً مشروعاً مدعوماً من هيئة التبادل الأكاديمي الألمانية (DAAD) يمتد حتى عام 2027، ويهدف إلى دعم إعادة تأهيل وتطوير قطاع التعليم العالي في سوريا.

وناقش الجانبان التحضير لعدد من الفعاليات، أبرزها مؤتمر للجهات المانحة في العاصمة الأردنية عمّان خلال شهر أيلول المقبل، إضافةً إلى مؤتمر لدعم التعليم العالي في سوريا خلال تشرين الثاني المقبل.

وأشار وفد الجامعة الألمانية الأردنية إلى أن هذه الجهود تمهد لتنظيم مؤتمر موسع في دمشق عام 2027، بهدف دعم تطوير التعليم العالي في سوريا، مؤكداً أهمية تحديد المشاريع المقترحة وتقدير كلفتها، تمهيداً لعرضها على الجهات الداعمة.

من جانبه، أكد معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب عبد الحميد الخالد أهمية الشراكة السورية – الأردنية في تطوير التعليم العالي، وضرورة توسيع التعاون مع الجامعات الأردنية، بما يحقق نتائج تعود بالنفع على الجانبين.

بدوره، نوه معاون وزير التعليم العالي للشؤون العلمية والبحث العلمي غيث ورقوزق بجهود الجامعة الألمانية الأردنية، ولا سيما مشروع التعليم السوري-الأردني (EDU-SYRIA) الممول من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن لقاء الجامعات السورية والأردنية يمثل بداية حقيقية لتعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير العلاقات بين جامعات البلدين.

تدريب 400 مشارك

وأشار رئيس الجامعة الألمانية الأردنية في تصريح لمراسل سانا إلى أن الجامعة بخبرتها في التعاون مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، ومن خلال مشروع التعليم السوري – الأردني الذي تديره منذ عام 2016، تسعى إلى نقل خبراتها إلى مؤسسات التعليم العالي السورية بالتنسيق مع الوزارة.

وأوضح الحلحولي أن الجانبين اتفقا على تنفيذ برامج تدريبية لنحو 400 مشارك من الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية والكوادر الإدارية، تشمل مجالات القيادة الجامعية، وإدارة التغيير، وتطوير الخطط الدراسية، والاعتمادية، وحاضنات الابتكار، والإدارة الجامعية، مؤكداً وجود توافق كبير في الرؤى وتوفر الدعم اللازم من الجانب السوري.



وشارك في الاجتماع، رئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهر، ورئيس الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية الدكتور عمر حمادة، ومدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور نبيل قوشجي، وأمين المجلس الأعلى للتعليم التقاني الدكتور مصطفى الموالدي، ومن الجامعة، مدير مشروع “EDU-SYRIA” التعليمي الدكتور ضياء الدّين أبو طير، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية الدكتور رالف روسكوبف وعدد من الأكاديميين.



يشار إلى أن الجامعة الألمانية الأُردنية جامعة حكومية وتأسست عام 2005 بشراكة أردنية – ألمانية، وتعتمد نظام التعليم التطبيقي، وتُقدم برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.