غرفة صناعة دمشق ومنظمة العمل الدولية تبحثان دعم رائدات ‏الأعمال والمشاريع الصغيرة

دمشق-سانا

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بحثت رئيسة لجنة سيدات الأعمال الصناعيات في غرفة صناعة ‏دمشق وريفها، وفاء أبو لبدة، مع ممثلة منظمة العمل الدولية‎ ‌‎(ILO)‎، باولا بولانسيا، آفاق دعم رائدات الأعمال وصاحبات ‏المشاريع الصغيرة‎.‎

استثمار الهواية

وأوضحت أبو لبدة، خلال اجتماع عقد في مقر الغرفة اليوم ‏الإثنين، أن ما تعرضت له المنشآت الصناعية خلال السنوات ‏الماضية من أضرار، إلى جانب محدودية فرص العمل المتاحة، ‏دفع العديد من السيدات إلى استثمار هواياتهن وتحويلها إلى مهن ‏وأعمال تجارية تسهم في دعم دخل أسرهن‎.‎

ودعت أبو لبدة إلى ضرورة توفير البيئة المواتية، لتحويل تلك ‏المبادرات إلى مشاريع قائمة ومستدامة وقابلة للنمو، مؤكدة أن ‏ما مرت به البلاد خلال السنوات الأربع عشرة الماضية يجعل ‏من دعم وتمكين هؤلاء السيدات واجباً وطنياً يسهم في تعويض ‏آثار تلك السنوات ودفع عجلة التعافي الاقتصادي‎.‎

إعادة إحياء قطاع النسيج

بدورها أكدت بولانسيا، أن المنظمة تعمل حالياً على تنفيذ ‏مشروع “نسيج الأمل” بالتعاون مع الحكومة الإيطالية، الممولة ‏للمشروع، والذي يهدف إلى إعادة تنشيط وإحياء قطاع الألبسة ‏والنسيج في سوريا، عبر استراتيجية ثلاثية الأبعاد ترتكز على ‏تحديث السياسات والتشريعات الناظمة للقطاع، وبناء قدرات ‏المؤسسات الاقتصادية وغرف الصناعة، وصولاً إلى دعم ‏المصانع والعمال بشكل مباشر، بما يضمن استدامة الإنتاج ‏وتحسين ظروف العمل، مع التركيز بشكل خاص على صاحبات ‏المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نظراً لدورهن الحيوي في ‏مسيرة التعافي الاقتصادي‎.‎

مطالبات لتطوير العمل

وطالبت المشاركات بتأمين مساحات ومنافذ بيع ثابتة، وفتح باب ‏المشاركة في المعارض الخارجية للترويج للتراث السوري ‏والصناعات اليدوية، وتوفير دورات تدريبية متقدمة بالتعاون مع ‏دور الأزياء العالمية، إلى جانب إتاحة قروض طويلة الأجل، ‏وإنشاء مجمع حرفي متكامل، وإطلاق منصة رقمية موحدة ‏للتسويق الاحترافي‎.‎

يذكر أن منظمة العمل الدولية وكالة متخصصة تابعة للأمم ‏المتحدة، تأسست في تشرين الأول عام 1919، ويقع مقرها ‏الرئيسي في جنيف بسويسرا، وتتمثل مهمتها في تعزيز العدالة ‏الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان وحقوق العمل ‏المعترف بها دولياً من خلال وضع معايير العمل الدولية، ‏وانضمت سوريا إلى المنظمة عام 1947، وصدّقت على 50 ‏اتفاقية‎.‎