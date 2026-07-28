غرفة صناعة دمشق ومنظمة العمل الدولية تبحثان دعم رائدات ‏الأعمال والمشاريع الصغيرة

دمشق-سانا
بحثت رئيسة لجنة سيدات الأعمال الصناعيات في غرفة صناعة دمشق وريفها، وفاء أبو لبدة، مع ممثلة منظمة العمل الدولية (ILO)، باولا بولانسيا، آفاق دعم رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة.
استثمار الهواية
وأوضحت أبو لبدة، خلال اجتماع عقد في مقر الغرفة اليوم الإثنين، أن ما تعرضت له المنشآت الصناعية خلال السنوات الماضية من أضرار، إلى جانب محدودية فرص العمل المتاحة، دفع العديد من السيدات إلى استثمار هواياتهن وتحويلها إلى مهن وأعمال تجارية تسهم في دعم دخل أسرهن.
ودعت أبو لبدة إلى ضرورة توفير البيئة المواتية، لتحويل تلك المبادرات إلى مشاريع قائمة ومستدامة وقابلة للنمو، مؤكدة أن ما مرت به البلاد خلال السنوات الأربع عشرة الماضية يجعل من دعم وتمكين هؤلاء السيدات واجباً وطنياً يسهم في تعويض آثار تلك السنوات ودفع عجلة التعافي الاقتصادي.
إعادة إحياء قطاع النسيج
بدورها أكدت بولانسيا، أن المنظمة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع “نسيج الأمل” بالتعاون مع الحكومة الإيطالية، الممولة للمشروع، والذي يهدف إلى إعادة تنشيط وإحياء قطاع الألبسة والنسيج في سوريا، عبر استراتيجية ثلاثية الأبعاد ترتكز على تحديث السياسات والتشريعات الناظمة للقطاع، وبناء قدرات المؤسسات الاقتصادية وغرف الصناعة، وصولاً إلى دعم المصانع والعمال بشكل مباشر، بما يضمن استدامة الإنتاج وتحسين ظروف العمل، مع التركيز بشكل خاص على صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نظراً لدورهن الحيوي في مسيرة التعافي الاقتصادي.
مطالبات لتطوير العمل
وطالبت المشاركات بتأمين مساحات ومنافذ بيع ثابتة، وفتح باب المشاركة في المعارض الخارجية للترويج للتراث السوري والصناعات اليدوية، وتوفير دورات تدريبية متقدمة بالتعاون مع دور الأزياء العالمية، إلى جانب إتاحة قروض طويلة الأجل، وإنشاء مجمع حرفي متكامل، وإطلاق منصة رقمية موحدة للتسويق الاحترافي.
يذكر أن منظمة العمل الدولية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تأسست في تشرين الأول عام 1919، ويقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا، وتتمثل مهمتها في تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان وحقوق العمل المعترف بها دولياً من خلال وضع معايير العمل الدولية، وانضمت سوريا إلى المنظمة عام 1947، وصدّقت على 50 اتفاقية.