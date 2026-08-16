وزير الاقتصاد يصدر قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري التشيكي

دمشق-سانا



أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، اليوم الأحد، قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري التشيكي عن الجانب السوري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.



وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام أنه جرى تعيين عامر دركل رئيساً للمجلس، وكل من نبيل حباب وعبد الوهاب الكردي نائبين للرئيس، وسامر شرفلي أميناً عاماً، ومعن قنواتي مديراً تنفيذياً، ومحمد الحلبي مدير الاتصال والعلاقات العامة.



وينص القرار على التزام المجلس بالعمل وفق أحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، وبما ‏يتوافق مع الميثاق الناظم والدليل الإجرائي الصادرين عن المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة.‏



وأكد القرار أن مجلس الأعمال السوري التشيكي الجهة الوحيدة المعتمدة عن الجانب السوري في العلاقة مع الجانب‏ التشيكي، وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة.‏



وحسب القرار، يتولى المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال متابعة أعمال المجلس، والتنسيق مع الجهات المعنية، وضمان انسجام أعماله مع منظومة مجالس الأعمال السورية والأولويات الاقتصادية الوطنية.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أصدر في وقت سابق اليوم قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري القبرصي عن الجانب السوري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.