وزارة الإدارة المحلية تعقد اجتماع اللجنة الوطنية الفنية لدراسة تقييم مخاطر المناخ في ‏سوريا

دمشق-سانا

عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اجتماعاً للجنة الوطنية الفنية لدراسة تقييم مخاطر المناخ ‏في سوريا، المعدة من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، بمشاركة ‏ممثلين عن عدة جهات حكومية.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن الاجتماع تضمن مناقشات ‏موسعة لبلورة ملاحظات فنية لتصويب الدراسة، والوصول إلى مرجعية معتمدة لتنبؤات ‏التغير المناخي.‏

وبينت الوزارة أن هذه الخطوة تسهم في تمكين الجهات المعنية من اعتماد حلول التكيف ‏اللازمة لتجنب الآثار المناخية، ودعم رسم السياسات والإستراتيجيات الوطنية.‏

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عقدت اجتماعاً تمهيدياً في كانون الثاني الماضي، ‏لإطلاق مشروع إعداد دراسة تقييم مخاطر التغير المناخي في سوريا، يهدف إلى إعداد ‏ملف متكامل لتحليل وتقييم هذه المخاطر وفق منهجية علمية معتمدة، وحضره المعنيون ‏عن تنفيذ المشروع من الوزارة، وممثلون عن الجهات المعنية ذات الصلة.‏

ويشكل التغير المناخي أحد أبرز التحديات العالمية حالياً، لما يسببه من تداعيات على ‏الموارد الطبيعية والأمن الغذائي والأنظمة البيئية، إضافة إلى زيادة وتيرة الكوارث ‏الطبيعية، وتعمل الدول بالتعاون مع المنظمات الدولية على إعداد دراسات تقييم علمية ‏للمخاطر المناخية، بهدف دعم التخطيط الإستراتيجي، وتعزيز القدرة على التكيف، والحد ‏من الآثار السلبية لهذه الظاهرة.‏