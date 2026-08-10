وزارة الإدارة المحلية تعقد اجتماع اللجنة الوطنية الفنية لدراسة تقييم مخاطر المناخ في ‏سوريا

دمشق-سانا
عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اجتماعاً للجنة الوطنية الفنية لدراسة تقييم مخاطر المناخ في سوريا، المعدة من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، بمشاركة ممثلين عن عدة جهات حكومية.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن الاجتماع تضمن مناقشات موسعة لبلورة ملاحظات فنية لتصويب الدراسة، والوصول إلى مرجعية معتمدة لتنبؤات التغير المناخي.
وبينت الوزارة أن هذه الخطوة تسهم في تمكين الجهات المعنية من اعتماد حلول التكيف اللازمة لتجنب الآثار المناخية، ودعم رسم السياسات والإستراتيجيات الوطنية.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عقدت اجتماعاً تمهيدياً في كانون الثاني الماضي، لإطلاق مشروع إعداد دراسة تقييم مخاطر التغير المناخي في سوريا، يهدف إلى إعداد ملف متكامل لتحليل وتقييم هذه المخاطر وفق منهجية علمية معتمدة، وحضره المعنيون عن تنفيذ المشروع من الوزارة، وممثلون عن الجهات المعنية ذات الصلة.
ويشكل التغير المناخي أحد أبرز التحديات العالمية حالياً، لما يسببه من تداعيات على الموارد الطبيعية والأمن الغذائي والأنظمة البيئية، إضافة إلى زيادة وتيرة الكوارث الطبيعية، وتعمل الدول بالتعاون مع المنظمات الدولية على إعداد دراسات تقييم علمية للمخاطر المناخية، بهدف دعم التخطيط الإستراتيجي، وتعزيز القدرة على التكيف، والحد من الآثار السلبية لهذه الظاهرة.