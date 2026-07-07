وزير الداخلية يتفقد موقع الانفجار الذي وقع بدمشق ويزور المصابين في ‏المشافي

دمشق-سانا
أجرى وزير الداخلية أنس خطاب اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية في موقع الانفجار الذي وقع بالقرب من وزارة السياحة في دمشق.
وذكرت وزارة الداخلية في منشور عبر قناتها على تلغرام، أن الوزير خطاب اطّلع خلال جولته على جهود الوحدات المختصة في عمليات المسح والتأمين، مشدداً على أولوية الحفاظ على سلامة المواطنين، واستكمال التحقيقات الأمنية.
كما زار وزير الداخلية مشفيي المجتهد والشامي، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين جراء الانفجار الأخير.
واطّلع الوزير خطاب، برفقة الكوادر الطبية، على أوضاع المصابين، وسير تقديم الرعاية والعلاج، مشدداً على ضرورة توفير جميع الاحتياجات الطبية اللازمة، وتسخير الإمكانات كافة لضمان استكمال علاجهم حتى تماثلهم للشفاء.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق اليوم أن انفجارين وقعا، قرب وزارة السياحة في العاصمة دمشق، ما أسفر عن إصابة 18 شخصاً بينهم 4 من عناصر الشرطة.