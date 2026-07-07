وزير الداخلية يتفقد موقع الانفجار الذي وقع بدمشق ويزور المصابين في ‏المشافي

photo 2026 07 07 15 33 35 وزير الداخلية يتفقد موقع الانفجار الذي وقع بدمشق ويزور المصابين في ‏المشافي

دمشق-سانا

أجرى وزير الداخلية أنس خطاب اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية في موقع ‏الانفجار الذي وقع بالقرب من وزارة السياحة في دمشق.‏

وذكرت وزارة الداخلية في منشور عبر قناتها على تلغرام، ‏أن الوزير خطاب ‏اطّلع خلال جولته على جهود الوحدات المختصة في عمليات المسح ‏والتأمين، مشدداً على أولوية الحفاظ على سلامة المواطنين، واستكمال ‏التحقيقات الأمنية.‏

كما زار وزير الداخلية مشفيي المجتهد والشامي، للاطمئنان على الحالة ‏الصحية للمصابين جراء الانفجار الأخير.‏

واطّلع الوزير خطاب، برفقة الكوادر الطبية، على أوضاع المصابين، وسير ‏تقديم الرعاية والعلاج، مشدداً على ضرورة توفير جميع الاحتياجات الطبية ‏اللازمة، وتسخير الإمكانات كافة لضمان استكمال علاجهم حتى تماثلهم ‏للشفاء.‏

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق اليوم أن انفجارين وقعا، قرب وزارة السياحة في العاصمة دمشق، ما أسفر عن إصابة 18 شخصاً بينهم 4 من عناصر الشرطة.

photo 2026 07 07 15 33 48 وزير الداخلية يتفقد موقع الانفجار الذي وقع بدمشق ويزور المصابين في ‏المشافي
photo 2026 07 07 15 33 50 وزير الداخلية يتفقد موقع الانفجار الذي وقع بدمشق ويزور المصابين في ‏المشافي
photo 2026 07 07 15 33 52 وزير الداخلية يتفقد موقع الانفجار الذي وقع بدمشق ويزور المصابين في ‏المشافي
photo 2026 07 07 15 33 53 1 وزير الداخلية يتفقد موقع الانفجار الذي وقع بدمشق ويزور المصابين في ‏المشافي
photo 2026 07 07 15 33 56 وزير الداخلية يتفقد موقع الانفجار الذي وقع بدمشق ويزور المصابين في ‏المشافي
photo 2026 07 07 15 33 57 وزير الداخلية يتفقد موقع الانفجار الذي وقع بدمشق ويزور المصابين في ‏المشافي
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