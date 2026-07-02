وزير المالية يوجه بوقف الملاحقة القضائية بحق المقترضين من بنك الاستثمار الأوروبي

2L6A3261 وزير المالية يوجه بوقف الملاحقة القضائية بحق المقترضين من بنك الاستثمار الأوروبي

دمشق-سانا

أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً بتكليف المصارف العامة ذات الصلة بقروض بنك الاستثمار الأوروبي، بدراسة إمكانية التريث في إجراءات الملاحقة القضائية بحق المقترضين، وذلك لحين انتهاء أعمال لجنة معالجة قروض بنك الاستثمار الأوروبي وإصدار القرار بشأنها.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أنه يشترط في وقف الملاحقة القضائية المقررة، الحفاظ على ما تم من إجراءات قانونية سابقة، حمايةً للمال العام.

ويأتي القرار بناء على أحكام المرسوم رقم /10/ لعام 2026 وعلى القرار رقم /1985/ وتاريخ 2026-06-22، القاضي بتشكل لجنة لمعالجة قروض بنك الاستثمار الأوروبي، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، وحمايةً لمصالح الأخوة المواطنين.

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