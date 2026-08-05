مباحثات سورية عراقية بدمشق لبحث آفاق الاستثمار ‏والشراكة الاقتصادية

دمشق-سانا
بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي مع وفد تجاري عراقي يضم عدداً من أعضاء غرفة تجارة بغداد ورجال الأعمال، سبل توسيع التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك بين البلدين.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الاتحاد بدمشق اليوم الأربعاء الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، وآليات تعزيز التبادل التجاري، وبناء شراكات بين مجتمعي الأعمال السوري والعراقي بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويواكب مرحلة إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.
وأكد العلي خلال الاجتماع أن سوريا تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، في ظل القوانين والتسهيلات التي أقرتها الدولة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تواصل تقديم الدعم اللازم للمستثمرين بما يسهم في إنجاح المشاريع وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية.
من جهتهم، أعرب أعضاء الوفد العراقي عن اهتمامهم باستكشاف الفرص الاستثمارية في السوق السورية، مشيدين بالإجراءات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ومؤكدين أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا والعراق.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها اتحاد غرف التجارة السورية لتوسيع شبكة علاقاته الاقتصادية الخارجية، وتعزيز التعاون مع غرف التجارة ومؤسسات الأعمال في الدول الشقيقة، تمهيداً لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.