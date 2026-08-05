مباحثات سورية عراقية بدمشق لبحث آفاق الاستثمار ‏والشراكة الاقتصادية

دمشق-سانا‏

بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي ‏مع وفد تجاري عراقي يضم عدداً من أعضاء غرفة ‏تجارة بغداد ورجال الأعمال، سبل توسيع التعاون ‏الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك بين ‏البلدين‎.‎

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الاتحاد ‏بدمشق اليوم الأربعاء الفرص الاستثمارية المتاحة في ‏سوريا، وآليات تعزيز التبادل التجاري، وبناء شراكات ‏بين مجتمعي الأعمال السوري والعراقي بما يخدم ‏المصالح الاقتصادية المشتركة ويواكب مرحلة إعادة ‏تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة‎.‎

وأكد العلي خلال الاجتماع أن سوريا تمتلك فرصاً ‏استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، في ظل القوانين ‏والتسهيلات التي أقرتها الدولة لتوفير بيئة استثمارية ‏جاذبة، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تواصل تقديم ‏الدعم اللازم للمستثمرين بما يسهم في إنجاح المشاريع ‏وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية‎.‎

من جهتهم، أعرب أعضاء الوفد العراقي عن اهتمامهم ‏باستكشاف الفرص الاستثمارية في السوق السورية، ‏مشيدين بالإجراءات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ‏ومؤكدين أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً كبيرة لتعزيز ‏التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا والعراق‎.‎

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي ‏يبذلها اتحاد غرف التجارة السورية لتوسيع شبكة علاقاته ‏الاقتصادية الخارجية، وتعزيز التعاون مع غرف التجارة ‏ومؤسسات الأعمال في الدول الشقيقة، تمهيداً لمرحلة ‏جديدة من التكامل الاقتصادي تسهم في دعم جهود التعافي ‏وإعادة الإعمار في سوريا‎.‎