المالية و البنك الدولي يبحثان دعم برامج الإصلاح المالي والتنمية المستدامة ‏في سوريا

دمشق-سانا
بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من البنك الدولي برئاسة المديرة الجديدة للمشرق العربي في البنك داليا خليفة، تطورات ملف دعم برامج الإصلاح المالي والتنمية المستدامة في سوريا، وسبل تسريع تنفيذ المشاريع والبرامج المتفق عليها، في إطار المنح المقدمة.
وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن مناقشات الجانبين تناولت تطوير حوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية الحكومية وتحسين أدائها وتنافسيتها، ودراسة التحول التدريجي لبعض المؤسسات إلى شركات مساهمة، إضافة إلى دعم إعادة هيكلة المؤسسات المالية الحكومية، بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي.
دعم تطوير وتنفيذ المشاريع التنموية
كما بحث الجانبان دعم التحول الرقمي في المؤسسات المالية، واستكمال المشاريع المتوافق عليها ضمن المنح المقدمة في مختلف القطاعات، إضافة إلى إنشاء مركز للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لدعم تطوير وتنفيذ المشاريع التنموية.
واستعرض اللقاء السياسات المالية العامة ومعدل النمو الاقتصادي، والاستراتيجية العامة لوزارة المالية، ودعم البنك الدولي لاستراتيجية تحسين سبل العيش وتقوية الحماية الاجتماعية بما يعزز استهداف الفئات الأكثر احتياجاً.
وجرى التطرق إلى إصلاح نظام التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وإعادة هيكلة المؤسسات المعنية، وتطوير منظومة التمويل العقاري، وهيئة الإشراف على التمويل العقاري، وتحديث الأطر التشريعية والأدوات المرتبطة بالتمويل والرهونات العقارية، وتوسيع الوصول إلى التمويل العقاري الميسّر.
وتناول اللقاء مبادرة “سوريا بلا مخيمات” ضمن خطة التعافي، وإمكانية مساهمة البنك الدولي في دعم العودة الطوعية والآمنة للنازحين إلى مناطقهم الأصلية ضمن مشاريعه متعددة القطاعات، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية في سوريا.
الوزير برنية: سوريا حريصة على تعزيز التعاون مع البنك الدولي
ولفت الوزير إلى حرص سوريا على تعزيز التعاون مع البنك الدولي وتطوير مجالات العمل المشترك، بما يدعم أولويات المرحلة الحالية ومسار الإصلاح المالي والاقتصادي والمؤسسي.
بدورها أكدت خليفة على حرص البنك على استمرار الدعم الفني والتحضير لبعثات متخصصة إلى دمشق خلال الفترة المقبلة، بما يعزز جهود الإصلاح والتنمية الاقتصادية.
وكان البنك الدولي أعلن يوم الجمعة الماضي، أن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك وافق على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لدعم سوريا في بناء أسس قطاع مالي حديث وآمن ومُعتمد رقمياً.