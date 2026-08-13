المالية و البنك الدولي يبحثان دعم برامج الإصلاح المالي والتنمية المستدامة ‏في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من البنك الدولي برئاسة المديرة ‏الجديدة للمشرق العربي في البنك داليا خليفة، تطورات ملف دعم برامج ‏الإصلاح المالي والتنمية المستدامة في سوريا، وسبل تسريع تنفيذ المشاريع ‏والبرامج المتفق عليها، في إطار المنح المقدمة.‏

وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن مناقشات ‏الجانبين تناولت تطوير حوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية الحكومية ‏وتحسين أدائها وتنافسيتها، ودراسة التحول التدريجي لبعض المؤسسات إلى ‏شركات مساهمة، إضافة إلى دعم إعادة هيكلة المؤسسات المالية الحكومية، ‏بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي. ‏

دعم تطوير وتنفيذ المشاريع التنموية

كما بحث الجانبان دعم التحول الرقمي في المؤسسات المالية، واستكمال ‏المشاريع المتوافق عليها ضمن المنح المقدمة في مختلف القطاعات، إضافة ‏إلى إنشاء مركز للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لدعم تطوير وتنفيذ ‏المشاريع التنموية.‏

واستعرض اللقاء السياسات المالية العامة ومعدل النمو الاقتصادي، ‏والاستراتيجية العامة لوزارة المالية، ودعم البنك الدولي لاستراتيجية تحسين ‏سبل العيش وتقوية الحماية الاجتماعية بما يعزز استهداف الفئات الأكثر ‏احتياجاً.‏

وجرى التطرق إلى إصلاح نظام التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ‏وإعادة هيكلة المؤسسات المعنية، وتطوير منظومة التمويل العقاري، وهيئة ‏الإشراف على التمويل العقاري، وتحديث الأطر التشريعية والأدوات ‏المرتبطة بالتمويل والرهونات العقارية، وتوسيع الوصول إلى التمويل ‏العقاري الميسّر.‏

وتناول اللقاء مبادرة “سوريا بلا مخيمات” ضمن خطة التعافي، وإمكانية ‏مساهمة البنك الدولي في دعم العودة الطوعية والآمنة للنازحين إلى مناطقهم ‏الأصلية ضمن مشاريعه متعددة القطاعات، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال ‏وتعزيز البيئة الاستثمارية في سوريا.‏

الوزير برنية: سوريا حريصة على تعزيز التعاون مع البنك الدولي

ولفت الوزير إلى حرص سوريا على تعزيز التعاون مع البنك الدولي ‏وتطوير مجالات العمل المشترك، بما يدعم أولويات المرحلة الحالية ومسار ‏الإصلاح المالي والاقتصادي والمؤسسي.‏

بدورها أكدت خليفة على حرص البنك على استمرار الدعم الفني والتحضير ‏لبعثات متخصصة إلى دمشق خلال الفترة المقبلة، بما يعزز جهود الإصلاح ‏والتنمية الاقتصادية.‏

وكان البنك الدولي أعلن يوم الجمعة الماضي، أن مجلس المديرين التنفيذيين ‏في البنك ‏وافق على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية ‏للتنمية ‏(‏IDA‏) لدعم سوريا في بناء أسس قطاع مالي حديث وآمن ومُعتمد ‏رقمياً.‏