هيئة الضرائب والرسوم تناقش استقطاب كوادر جديدة وتعديل قانون التهرب الضريبي

دمشق-سانا

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، إطلاق حملة توظيف نوعية لرفد الإدارة الضريبية بكفاءات وكوادر جديدة، والمقترحات التي قدمها صندوق النقد الدولي بشأن تعديل التشريعات الضريبية وإمكانية الاستفادة منها.

وذكرت وزارة المالية في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن المجلس اطلع على ما تم إنجازه من خطة موازنة الهيئة لعام 2027، وناقش بعض التفاصيل المتعلقة باحتياجاتها التشغيلية والاستثمارية.

وأشارت الوزارة إلى أن المجلس استعرض مقترح الهيئة لتفعيل عمل الاستعلام ضمن الإدارة الضريبية، من خلال بناء جهاز مكافحة تهرب ضريبي عصري.

وأكد الوزير برنية أهمية تعديل قانون التهرب الضريبي، ووضع المسودة الأولية للتعديل بأسرع وقت.

وكانت وزارة المالية السورية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي نظمت يوم الإثنين الماضي، ورشة عمل تفاعلية بعنوان “آفاق النظام الضريبي الجديد في سوريا”، تناولت المنظومة الضريبية الجديدة، ودورها في دعم التنمية الشاملة وتسريع التعافي الاقتصادي، وآليات الاستفادة من التجارب العالمية السليمة لبناء منظومة ضريبية كفوءة.