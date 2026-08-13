انطلاق أعمال ملتقى رجال الأعمال الأول في حمص

photo 2026 08 13 21 33 31 انطلاق أعمال ملتقى رجال الأعمال الأول في حمص

حمص-سانا

انطلقت أعمال ملتقى رجال الأعمال الأول اليوم الخميس الذي تنظمه محافظة حمص، بمشاركة أكثر من 700 رجل أعمال ومستثمر من داخل سورية وخارجها.

photo 2026 08 13 21 37 41 انطلاق أعمال ملتقى رجال الأعمال الأول في حمص

وقدم محافظ حمص مرهف النعسان خلال الملتقى شرحاً عن الخارطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك من خلال 135 مشروع وفرصة استثمارية في قطاعات متعددة منها الصحة والتعليم والتطوير العقاري والتجارة.

كما أعلن مدير عام هيئة ‌‏الاستثمار السورية أحمد رواد محمد بشار رمضان عن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة وبوابة الخدمات، بهدف تسهيل وصول المستثمرين إلى المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية في المحافظة.

يتبع…

photo 2026 08 13 21 33 31 2 انطلاق أعمال ملتقى رجال الأعمال الأول في حمص
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photo 2026 08 13 21 37 41 3 انطلاق أعمال ملتقى رجال الأعمال الأول في حمص
photo 2026 08 13 21 42 13 2 انطلاق أعمال ملتقى رجال الأعمال الأول في حمص
photo 2026 08 13 21 42 13 3 انطلاق أعمال ملتقى رجال الأعمال الأول في حمص
photo 2026 08 13 21 42 13 انطلاق أعمال ملتقى رجال الأعمال الأول في حمص
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