انطلاق أعمال ملتقى رجال الأعمال الأول في حمص

حمص-سانا

انطلقت أعمال ملتقى رجال الأعمال الأول اليوم الخميس الذي تنظمه محافظة حمص، بمشاركة أكثر من 700 رجل أعمال ومستثمر من داخل سورية وخارجها.

وقدم محافظ حمص مرهف النعسان خلال الملتقى شرحاً عن الخارطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك من خلال 135 مشروع وفرصة استثمارية في قطاعات متعددة منها الصحة والتعليم والتطوير العقاري والتجارة.

كما أعلن مدير عام هيئة ‌‏الاستثمار السورية أحمد رواد محمد بشار رمضان عن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة وبوابة الخدمات، بهدف تسهيل وصول المستثمرين إلى المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية في المحافظة.

يتبع…