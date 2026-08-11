الزراعة وشبكة الآغا خان تبحثان مشاريع مشتركة لدعم الريف السوري

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان خلال لقائه الممثل المقيم لشبكة الآغا خان في سوريا غطفان عجوب، والوفد المرافق أمس الإثنين، سبل تعزيز التعاون في المجال الزراعي وتنفيذ مشاريع مشتركة، بما يدعم القطاع الزراعي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين سبل العيش في الريف السوري.

وذكرت وزارة الزراعة عبر قناتها على التلغرام، أنه تمت مناقشة المشاريع الخدمية ومشاريع سبل العيش، وسبل تحديث معايير اختيار المستفيدين وآليات تقديم الدعم، بما يضمن وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجاً، ويعزز أثر المشاريع ويرفع كفاءتها في خدمة المجتمعات الريفية.

إنشاء تعاونيات زراعية وتفعيل دورها

وأكد الوزير السويدان أهمية تشجيع إنشاء التعاونيات الزراعية وتفعيل دورها في تنظيم جهود المزارعين، وتأمين مستلزمات الإنتاج، وتحسين عمليات التسويق، بما يعزز قدرتهم على مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، ويرفع القيمة المضافة للإنتاج.

وأشار السويدان إلى أهمية تطوير منظومة الإرشاد الزراعي ومراجعة هيكليتها وتوزعها الجغرافي، بما يتيح تحويلها إلى وحدات زراعية فاعلة تضطلع بدورها في تقديم الخدمات الفنية والإرشادية للمزارعين في مناطق وجودها.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل على فصل الجانب الإنتاجي عن الإداري في أصولها الإنتاجية التابعة لها، وإدارتها وفق آليات عمل مختلفة ونظام الشركات، بما يرفع كفاءة استثمارها، ويعزز مردودها الاقتصادي، مشيراً إلى وجود تغييرات مرتقبة في آلية عمل المصرف الزراعي، بما يعزز دوره في تمويل ودعم النشاط الزراعي، إلى جانب العمل على تطوير ملف التأمين الزراعي.

التوجه نحو مشاريع أكثر استدامة

وشدد السويدان على ضرورة توجيه الدعم نحو المشاريع التي تحقق الاستدامة وتعزز قدرة المجتمعات الريفية على الاعتماد على مواردها، مع إيلاء النساء الريفيات اهتماماً خاصاً عبر تنظيم الإنتاج وتطوير آليات تسويق المنتجات، إضافة إلى دعم مشاريع البنى التحتية الزراعية، ولا سيما شبكات الري وحفر وتأهيل الآبار في مناطق البادية، ومعالجة التحديات المرتبطة بالثروة الحيوانية والمراعي، وتعزيز دور مراكز الأبحاث والمخابر في خدمة القطاع الزراعي.

من جانبه، استعرض عجوب مشاريع شبكة الآغا خان في سوريا وتوجهاتها خلال المرحلة المقبلة، ورؤيتها لآليات التعاون مع وزارة الزراعة، بما يحقق قيمة مضافة للوزارة والمزارعين، مؤكداً أهمية التركيز على التدريب والتأهيل ودعم المراكز البحثية، والإسهام في إعداد الدراسات الزراعية، ولا سيما المتعلقة بمناطق الاستقرار الزراعي وتحديد المحاصيل والزراعات الملائمة للظروف البيئية والإنتاجية فيها.

وتُعد شبكة الآغا خان للتنمية من المؤسسات الدولية العاملة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفذ في سوريا برامج ومشاريع تستهدف دعم المجتمعات المحلية وتحسين سبل العيش، مع التركيز على التنمية الريفية والزراعة والتدريب وتمكين المجتمعات، إضافة إلى دعم البحوث والخدمات الأساسية.