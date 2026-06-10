انخفاض سعر الذهب 350 ليرة جديدة في السوق السورية‎

دمشق-سانا

انخفض سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 350 ليرة سورية جديدة، مقارنةً بسعره الذي سجله أمس الثلاثاء.‏

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وبحسب النشرة الصادرة اليوم الأربعاء، عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏‌‏17000 ليرة سورية جديدة للمبيع، و16700 ليرة للشراء.‏

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14550 ليرة سورية جديدة للمبيع، و14250 ليرة للشراء.‏

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4166 دولاراً.‏

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في ‌‏الاقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافةً إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات ‌‏الصاغة في المحافظات.‏