انخفاض سعر الذهب 350 ليرة جديدة في السوق السورية‎

دمشق-سانا
انخفض سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 350 ليرة سورية جديدة، مقارنةً بسعره الذي سجله أمس الثلاثاء.
وبحسب النشرة الصادرة اليوم الأربعاء، عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17000 ليرة سورية جديدة للمبيع، و16700 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14550 ليرة سورية جديدة للمبيع، و14250 ليرة للشراء.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4166 دولاراً.
وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافةً إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.