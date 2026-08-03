هيئة الاستثمار السورية تبحث مع مجموعة إسكندر القابضة فرصاً استثمارية جديدة في سوريا

d20b9e62 c974 4b7b b2cb c0a3725918c5 هيئة الاستثمار السورية تبحث مع مجموعة إسكندر القابضة فرصاً استثمارية جديدة في سوريا

دمشق-سانا

بحث مدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلال مع وفد مجموعة إسكندر القابضة، من إقليم كردستان العراق، فرص الاستثمار المتاحة في سوريا، والتعريف بأنشطة المجموعة وخبراتها ومجال عملها في عدد من القطاعات.

وتناول الاجتماع الذي جرى اليوم الإثنين في مبنى الهيئة، سبل التعاون المشترك، واستعراض الحوافز والتسهيلات والإجراءات المنظمة للعملية الاستثمارية بما يسهم في تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتشجيع تنفيذ مشاريع جديدة.

وبحث الجانبان آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، وتحديد نقاط التواصل لمتابعة الفرص الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، في إطار جهود هيئة الاستثمار السورية لتعزيز التواصل مع المستثمرين وتيسير الإجراءات لهم.

وتأسست مجموعة إسكندر القابضة عام 2019، وتتخذ من مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق مقراً رئيسياً لها، وهي شركة خاصة تنشط في مجالات التجارة العامة وإدارة الاستثمارات، وتعمل على تنفيذ وتطوير مشاريع استثمارية في عدد من القطاعات، بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية.

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