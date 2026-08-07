مباحثات سورية سعودية لتعزيز التعاون في الطاقة وتوسيع الاعتماد على المصادر المتجددة

photo 2026 08 07 22 30 29 مباحثات سورية سعودية لتعزيز التعاون في الطاقة وتوسيع الاعتماد على المصادر المتجددة

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد مع وفد من المملكة العربية السعودية، آليات التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الجانبين، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وذكرت وزارة الطاقة، اليوم الجمعة، أن الاجتماع تناول دراسة مزيج الطاقة وأهميته في دعم قطاع الكهرباء وتطويره في سوريا، بما يسهم في تعزيز موثوقية الشبكة الوطنية.

ولفتت إلى أن الاجتماع شكل محطة مهمة في سياق التعاون بين البلدين، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويخدم خطط التنمية في قطاع الطاقة.

وضم الوفد السعودي كلاً من مستشار وزير الطاقة والمشرف العام على مكتب المشروعات ‏الدولية فؤاد موسى، ووكيل وزير الطاقة للطاقة المتجددة فيصل الدعيج، ومستشار ‏قطاع البترول والغاز محمد با وارث، ومستشار قطاع الكهرباء عبد العزيز الشهراني.

كما حضر الاجتماع من الجانب السعودي ممثل سفارة المملكة بدمشق غازي العوني، وخبير مكتب المشروعات الدولية زياد السبيعي، ورئيس قطاع الطاقة في مجلس الأعمال السعودي–السوري ونائب رئيس شركة أكوا رعد السعدي.

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