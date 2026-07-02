الذهب يواصل مكاسبه مع ضعف بيانات التوظيف وانخفاض أسعار النفط

واشنطن -سانا‏

واصلت أسعار الذهب مكاسبها، اليوم الخميس، مدعومةً ببيانات توظيف جاءت أضعف من المتوقع، إضافةً إلى انخفاض ‏أسعار النفط، الأمر الذي عزز جاذبية المعدن النفيس في الأسواق العالمية.‏

ووفقاً لوكالة رويترز، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4063.56 دولاراً للأونصة، بحلول الساعة ‌‏01:03 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أمس الأربعاء 4114.99 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ الـ23 من حزيران ‏الماضي.‏

في المقابل، تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب 0.2 بالمئة إلى 4075.60 دولاراً للأونصة.‏

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 59.76 دولاراً للأونصة، وزاد ‏البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1583.05 دولاراً، كما صعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1223.80 دولاراً.‏

ويؤثر مسار أسعار النفط وقوة سوق العمل في توقعات التضخم وأسعار الفائدة، إذ إن ارتفاعهما قد يعزز المخاوف من بقاء ‏الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، ما يحد عادةً من جاذبية الذهب، باعتباره أصلاً لا يدر عائداً، رغم كونه أداة تحوط ‏في أوقات التضخم المرتفع.