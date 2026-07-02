الذهب يواصل مكاسبه مع ضعف بيانات التوظيف وانخفاض أسعار النفط

واشنطن -سانا
واصلت أسعار الذهب مكاسبها، اليوم الخميس، مدعومةً ببيانات توظيف جاءت أضعف من المتوقع، إضافةً إلى انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي عزز جاذبية المعدن النفيس في الأسواق العالمية.
ووفقاً لوكالة رويترز، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4063.56 دولاراً للأونصة، بحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أمس الأربعاء 4114.99 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ الـ23 من حزيران الماضي.
في المقابل، تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب 0.2 بالمئة إلى 4075.60 دولاراً للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 59.76 دولاراً للأونصة، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1583.05 دولاراً، كما صعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1223.80 دولاراً.
ويؤثر مسار أسعار النفط وقوة سوق العمل في توقعات التضخم وأسعار الفائدة، إذ إن ارتفاعهما قد يعزز المخاوف من بقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، ما يحد عادةً من جاذبية الذهب، باعتباره أصلاً لا يدر عائداً، رغم كونه أداة تحوط في أوقات التضخم المرتفع.