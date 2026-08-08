وزير المالية: منح البنك الدولي مجانية بالكامل وتعكس ‏تنامي ‏الثقة بالاقتصاد السوري

دمشق-سانا
أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن جميع منح البنك الدولي التي قدمها حتى الآن لسوريا مجانية بالكامل، ولا يترتب على الخزينة العامة أي أعباء مالية، مشيراً الى أن كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية جاء نتيجة منهجية صلبة اعتمدت الشفافية والحوكمة في إدارة التمويلات التنموية السابقة المقدمة من البنك الدولي.
وكان البنك الدولي، أعلن أمس الجمعة، أن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك وافق على منحة جديدة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)لدعم سوريا في بناء أسس قطاع مالي حديث وآمن ومُعتمد رقمياً.
حجر الزاوية لتطوير القطاع المالي
وتعليقاً على قرار البنك الدولي أكد الوزير برنية في تصريح خاص لـ سانا اليوم السبت، أن الاستثمار في البنية التحتية المالية يمثل حجر الزاوية لتطوير القطاع المالي وتعزيز الاستقرار والشمول المالي، مشيراً إلى أن الرهان الأساسي يرتكز على حسن التنفيذ والإدارة المالية الرشيدة، بما يضمن تعظيم الأثر التنموي للأنشطة الاقتصادية، وفتح الآفاق أمام استقطاب المزيد من حزم التمويل مستقبلاً.
ولفت الوزير برنية إلى أن التمويلات التنموية السابقة غطت قطاعات حيوية، منها الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار، والصحة بقيمة 75 مليون دولار، والمياه بقيمة 150 مليون دولار، وإدارة المالية العامة بقيمة 20 مليون دولار.
استقطاب منح جديدة
وأكد برنية استمرار الجهود لاستقطاب منح جديدة من البنك الدولي في الأشهر القادمة، تستهدف قطاعات التعليم، والزراعة، والنقل، والحماية الاجتماعية، وإدارة البيئة، ليصل إجمالي المنح لما يقارب المليار دولار من البنك خلال ثلاث سنوات.
وأعرب وزير المالية عن شكره للبنك الدولي على الاستجابة، مشيداً بجهود إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين في هذا الشأن.
ومع المنحة الجديدة وهي الخامسة تكون الحكومة السورية قد رفعت إجمالي المنح التنموية المقدمة من البنك الدولي إلى 491 مليون دولار أمريكي، ما يسهم في كسر العزلة المالية، وتيسير التدفقات النقدية للتجارة والاستثمار، إلى جانب تهيئة الظروف لإعادة ربط سوريا بالقنوات المالية الدولية، وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.
ويقدم البنك الدولي تمويلاته للدول الأعضاء عبر مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وتعد المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) إحدى هذه المؤسسات، وتختص بتقديم المنح والتمويلات الميسرة للدول منخفضة الدخل، بهدف دعم التنمية والحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي.