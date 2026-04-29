وزارة المالية تمدد مهلة تقديم البيان الضريبي على الدخل عن تكاليف 2025

أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بتمديد مهلة تقديم البيان الضريبي عن تكاليف عام 2025 حتى نهاية دوام يوم الخميس 21 أيار 2026.

وأعلنت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، عن تمديد مهلة تقديم البيان الضريبي عن تكاليف عام 2025 للمكلفين المشمولين بأحكام البند 2 من الفقرة أ من المادة 13 من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، التي انتهت مهلة تقديم بياناتهم في الـ 31 من شهر آذار الماضي، مهلة إضافية ثانية، إضافة إلى المهلة الممنوحة لهم بموجب القرار رقم 409/ق.و، تاريخ 12 آذار الماضي مدتها /21/ يوماً تنتهي يوم الخميس 21 أيار القادم.

وأكد وزير المالية محمد يسر برنية في منشور له على صفحته في فيسبوك، أن قرار التمديد يأتي حرصاً على تعزيز الشراكة وبناء جسور الثقة، واستجابة لطلب غرف الصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين، وهو تمديد نهائي، داعياً المعنيين إلى استكمال تقديم بياناتهم الضريبية.

وكان وزير المالية السوري أصدر قراراً في الـ 12 من آذار الماضي بتمديد فترة تقديم البيانات الضريبية عن عام 2025، حتى يوم الـ 30 من نيسان 2026.