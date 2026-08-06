وزارة الإسكان ومجموعة إسكندر القابضة تبحثان فرص الشراكة والاستثمار

‏ ‏دمشق-سانا‏

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بحث معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الإدارية والاستثمار وحيد عبيد، مع وفد من مجموعة إسكندر القابضة ‏في إقليم كردستان العراق، فرص الشراكة والاستثمار في مشاريع الإسكان والتطوير العمراني والبنية التحتية.‏

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ووفقاً للمكتب الإعلامي في الوزارة، اتفق الجانبان، خلال اجتماع عُقد في مبنى الوزارة اليوم الأربعاء، على دراسة الفرص ‏الاستثمارية المتاحة، وإطلاق ورشات عمل مشتركة، وفتح قنوات للتواصل بهدف إعداد خطة عمل تمهّد لإقامة شراكة طويلة ‏الأمد.‏





وأكد عبيد أن الوزارة تشجّع الشراكة مع القطاع الخاص، وتقدّم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، كما تعمل على استكمال ‏المشاريع السكنية المتعثرة، بما يسهم في دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار.‏

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بدوره، أوضح المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان تمام الدبل، أن الحاجة السكنية في سوريا تُقدّر بنحو مليوني وحدة، نتيجة ‏الدمار الذي لحق بالقطاع السكني خلال عهد النظام البائد، إضافة إلى النمو السكاني والطلب المتزايد على السكن، ما يتيح ‏فرصاً استثمارية واسعة في هذا القطاع.‏

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وتأسست مجموعة إسكندر القابضة عام 2019، وتتخذ من مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق مقراً لها، وهي شركة ‏خاصة تعمل في مجالات التجارة العامة وإدارة الاستثمارات وتنفيذ المشاريع وتطويرها في عدد من القطاعات.‏

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وتعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان على توسيع التعاون مع المستثمرين المحليين والخارجيين، بما يسهم في تلبية ‏الاحتياجات السكنية، وتنفيذ مشاريع الإسكان والتطوير العمراني والبنية التحتية، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في ‏سوريا.‏