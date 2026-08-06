وزارة الإسكان ومجموعة إسكندر القابضة تبحثان فرص الشراكة والاستثمار

دمشق-سانا
بحث معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الإدارية والاستثمار وحيد عبيد، مع وفد من مجموعة إسكندر القابضة في إقليم كردستان العراق، فرص الشراكة والاستثمار في مشاريع الإسكان والتطوير العمراني والبنية التحتية.
ووفقاً للمكتب الإعلامي في الوزارة، اتفق الجانبان، خلال اجتماع عُقد في مبنى الوزارة اليوم الأربعاء، على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وإطلاق ورشات عمل مشتركة، وفتح قنوات للتواصل بهدف إعداد خطة عمل تمهّد لإقامة شراكة طويلة الأمد.
وأكد عبيد أن الوزارة تشجّع الشراكة مع القطاع الخاص، وتقدّم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، كما تعمل على استكمال المشاريع السكنية المتعثرة، بما يسهم في دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار.
بدوره، أوضح المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان تمام الدبل، أن الحاجة السكنية في سوريا تُقدّر بنحو مليوني وحدة، نتيجة الدمار الذي لحق بالقطاع السكني خلال عهد النظام البائد، إضافة إلى النمو السكاني والطلب المتزايد على السكن، ما يتيح فرصاً استثمارية واسعة في هذا القطاع.
وتأسست مجموعة إسكندر القابضة عام 2019، وتتخذ من مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق مقراً لها، وهي شركة خاصة تعمل في مجالات التجارة العامة وإدارة الاستثمارات وتنفيذ المشاريع وتطويرها في عدد من القطاعات.
وتعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان على توسيع التعاون مع المستثمرين المحليين والخارجيين، بما يسهم في تلبية الاحتياجات السكنية، وتنفيذ مشاريع الإسكان والتطوير العمراني والبنية التحتية، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا.