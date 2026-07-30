وزارة الطاقة السورية تبحث مع بنك التنمية الألماني واليونيسف أولويات تطوير قطاع المياه

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد مع ممثلي بنك التنمية الألماني KfW ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، أولويات الوزارة للمشروعات المقترحة ضمن المنحة المستقبلية، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، ودعم جهود تطوير قطاع المياه.

وأوضحت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن الاجتماع تناول مناقشة أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة، مع التركيز على المشروعات ذات الأثر المباشر في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز استدامة البنية التحتية، ورفع كفاءة التشغيل، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأكد أبو زيد خلال الاجتماع أهمية استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين، وتوجيه المنح نحو المشروعات الأكثر أولوية وجدوى؛ بما ينسجم مع خطط الوزارة ورؤيتها لتطوير قطاع المياه وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، مثمناً الدعم الذي يقدمه بنك التنمية الألماني (KfW) ومنظمة اليونيسف لقطاع المياه في سوريا.

وشارك في الاجتماع كل من مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طاهر العمر، ومدير مكتب التعاون الدولي في وزارة الطاقة فراس كردوش، ومدير إدارة تنظيم قطاع المياه عبادة مبيض.

ويعتبر بنك التنمية الألماني (KfW) مؤسسة تمويل تنموي مملوكة للحكومة الألمانية، تأسست عام 1948، وهو من أبرز مؤسسات التعاون الدولي في مجال تمويل مشاريع التنمية المستدامة حول العالم، وخاصة في قطاعات البيئة، ومكافحة تغيّر المناخ، وخلق فرص العمل.