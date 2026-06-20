غرام الذهب ينخفض 500 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً اليوم السبت، بمقدار 500 ليرة سورية جديدة ‏عما سجله يوم الخميس. ‏ ‏

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 16800 ليرة ‏جديدة مبيعاً، و‏16500 ليرة جديدة شراءً. ‏ ‏

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14350 ليرة جديدة مبيعاً، و‏14050 ليرة جديدة شراءً. ‏ ‏

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4161 دولاراً.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع ‏الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز ‏دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن ‏إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير ‏الذهب عبر ‏جمعيات الصاغة في المحافظات. ‏ ‏