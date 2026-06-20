غرام الذهب ينخفض 500 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا
انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً اليوم السبت، بمقدار 500 ليرة سورية جديدة عما سجله يوم الخميس.
وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 16800 ليرة جديدة مبيعاً، و16500 ليرة جديدة شراءً.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 14350 ليرة جديدة مبيعاً، و14050 ليرة جديدة شراءً.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4161 دولاراً.
وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.