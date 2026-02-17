بالتنسيق مع وزارة الصحة، منظمة الأمين تقدم 20 جهاز غسيل كلى لمديرية صحة اللاذقية

مديرية الموارد المائية في اللاذقية تقوم بتعزيل مجاري السواقي والأنهار في منطقتي ربيعة ومشقيتا
بلدة مسحرة في القنيطرة بين آثار الدمار وجهود إعادة الإعمار
“مفاتيح دمشق” بدار الأوبرا فيلم يستعيد كواليس دخول أبطال معركة “ردع العدوان” إلى المدينة
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تنهي تجهيز جناحها للمشاركة في معرض دمشق الدولي
مركز تل بلاط في محافظة حلب يشهد إقبالاً كبيراً من المزارعين لتسليم محصول القمح
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى