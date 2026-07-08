مصرف سوريا المركزي يرحب بإعلان الإدارةالأمريكية عزمها إلغاء تصنيف ‏سوريا “دولة راعية للإرهاب

دمشق-سانا
رحب حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، بإعلان الإدارة الأمريكية عزمها إلغاء تصنيف سوريا من “قائمة الدول الراعية للإرهاب”.
وقال رسلان في منشور عبر منصة X اليوم الأربعاء: “نثمن هذه الخطوة المهمة التي تمثل رسالة إيجابية للشعب السوري، وللمجتمع الاقتصادي الدولي”.
وأضاف: “إنها بداية تفتح آفاقاً أوسع للاستثمار والتعافي الاقتصادي، وإعادة اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي، وسنواصل في مصرف سوريا المركزي العمل على ترسيخ الاستقرار، وتعزيز الثقة وبناء قطاع مالي حديث يخدم مستقبل سوريا”.
وتلقى الرئيس أحمد الشرع اليوم رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها إبلاغ الكونغرس بقراره بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وإنه وفقاً للقانون سيُجري الكونغرس الآن مراجعة تستمر 45 يوماً لاستكمال هذا القرار وجعله نهائياً.