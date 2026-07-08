مصرف سوريا المركزي يرحب بإعلان الإدارةالأمريكية عزمها إلغاء تصنيف ‏سوريا “دولة راعية للإرهاب

حاكم مصرف سوريا المركزي السيد صفوت رسلان مصرف سوريا المركزي يرحب بإعلان الإدارةالأمريكية عزمها إلغاء تصنيف ‏سوريا "دولة راعية للإرهاب

دمشق-سانا‏

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، بإعلان الإدارة ‏الأمريكية عزمها إلغاء تصنيف سوريا من “قائمة الدول ‏الراعية ‏للإرهاب”.‏

وقال رسلان في منشور عبر منصة ‏X‏ اليوم الأربعاء: “نثمن هذه الخطوة المهمة ‏التي تمثل رسالة إيجابية للشعب السوري، وللمجتمع الاقتصادي الدولي”.‏

وأضاف: “إنها بداية تفتح آفاقاً أوسع للاستثمار والتعافي الاقتصادي، وإعادة اندماج ‏سوريا في الاقتصاد العالمي، وسنواصل في مصرف سوريا المركزي العمل على ‏ترسيخ الاستقرار، وتعزيز الثقة وبناء قطاع مالي حديث يخدم مستقبل سوريا”.‏

‏ وتلقى الرئيس أحمد الشرع اليوم رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد ‏فيها إبلاغ ‏الكونغرس بقراره بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية ‏للإرهاب، وإنه ‏وفقاً للقانون سيُجري الكونغرس الآن مراجعة تستمر 45 يوماً ‏لاستكمال هذا القرار ‏وجعله نهائياً.‏

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