إعادة تفعيل مركز الدفاع المدني في محمبل بريف إدلب بعد تأهيله

إدلب-سانا

أعادت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب، تفعيل مركز الدفاع المدني في ناحية محمبل بريف المحافظة، بعد ترميمه وإعادة تأهيله وتجهيزه بالكوادر والآليات.

وأوضح المدير الإداري لناحية محمبل خالد الخالد في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أنه تمت إعادة تفعيل نقطة للدفاع المدني في المنطقة، نظراً للضرورة الملحة لوجودها.

وأشار خالد الخالد، إلى أنه يتبع لناحية محمبل 36 قرية وبلدة، فضلاً عن موقعها الجغرافي المهم على الأوتوستراد الدولي، ما يستدعي وجود سيارات إسعاف قريبة، لافتاً إلى أنه تم تجهيز المركز بسيارتي إسعاف وإطفائية، إضافةً إلى آلية مجرفة لتخديم بقية الاحتياجات في الناحية.

وتأتي إعادة تفعيل المركز ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لتعزيز الاستجابة الإنسانية، وتأمين خدمات الإسعاف والإنقاذ للسكان، وتعزيز عوامل السلامة وخاصة في المناطق التي تعرضت للدمار والتخريب من قبل النظام البائد.