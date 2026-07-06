وزارة الطاقة: ضبط 153 مخالفة وإغلاق 8 محطات وقود مخالفة في سوريا

IMG 20260706 192521 442 وزارة الطاقة: ضبط 153 مخالفة وإغلاق 8 محطات وقود مخالفة في سوريا

محافظات-سانا

تواصل مديريات خدمات الطاقة في المحافظات، تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على محطات الوقود، في إطار جهود وزارة الطاقة لضبط سوق المحروقات، وضمان الالتزام بالتعليمات الناظمة وحماية حقوق المواطنين.
 
وذكرت وزارة الطاقة، اليوم الإثنين، أن الجولات الرقابية المنفذة أسفرت عن ضبط 153 مخالفة وإغلاق 8 محطات وقود، حيث تنوعت المخالفات بين البيع بسعر زائد، والتصرف بالمخزون الاحتياطي، والبيع خارج العدادات النظامية، ومخالفة التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة الطاقة.
 
وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية في مختلف المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مخالفته، بما يضمن وصول المشتقات النفطية إلى المواطنين وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، ويعزز عدالة التوزيع واستقرار سوق المحروقات.
 
يذكر أن مديرية خدمات الطاقة هي إحدى المديريات المركزية في وزارة الطاقة، وتتولى مهام الإشراف والرقابة على قطاع المشتقات النفطية، وتنظيم وتطبيق المعايير الخاصة بتراخيص محطات الوقود، إضافة إلى تقييم جودة المواد النفطية ومراقبة الالتزام بالأسعار الرسمية.

IMG 20260706 192527 618 1 وزارة الطاقة: ضبط 153 مخالفة وإغلاق 8 محطات وقود مخالفة في سوريا
IMG 20260706 192542 940 1 وزارة الطاقة: ضبط 153 مخالفة وإغلاق 8 محطات وقود مخالفة في سوريا
IMG 20260706 WA0015 1 وزارة الطاقة: ضبط 153 مخالفة وإغلاق 8 محطات وقود مخالفة في سوريا
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