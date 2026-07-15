معرض منتجات المرأة الريفية بدمشق يبرز جودة المستحضرات الطبيعية ‏ويعزّز فرص التسويق ‏

3X3A1425 1 معرض منتجات المرأة الريفية بدمشق يبرز جودة المستحضرات الطبيعية ‏ويعزّز فرص التسويق ‏


دمشق-سانا‏
‏ ‏
‏أكدت مشاركات في معرض المنتجات الغذائية واليدوية للمرأة الريفية المقام ‏حالياً بدمشق، أن صناعة مستحضرات التجميل الطبيعية أصبحت مشروعاً ‏واعداً يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز دخل الأسر، إلى جانب تقديم ‏منتجات تعتمد على مكونات نباتية محلية عالية الجودة.‏ ‏

حلا علوش معرض منتجات المرأة الريفية بدمشق يبرز جودة المستحضرات الطبيعية ‏ويعزّز فرص التسويق ‏

‏وأوضحت المشاركة حلال علوش، لـ سانا، اليوم الأربعاء، أن ورشتها في ‏ريف دمشق تنتج مستحضرات طبيعية مستخلصة من النباتات الطبية ‏والعطرية، إضافة إلى مستحضرات العناية بالشعر والبشرة، والصابون ‏الطبيعي، وماء الورد.‏

وأكدت علوش، وهي واحدة من 27 سيدة تشارك بالمعرض الذي افتتح أمس، ‏أن المعرض أسهم في التعريف بمنتجاتها والوصول إلى شريحة أوسع من ‏المستهلكين، فضلاً عن دعم النساء العاملات في المشاريع الصغيرة.‏

‏ ‏‏فرص مباشرة للتسوق

3X3A1414 Copy معرض منتجات المرأة الريفية بدمشق يبرز جودة المستحضرات الطبيعية ‏ويعزّز فرص التسويق ‏

‏من جهتها، أشارت المشاركة منى الحاج عثمان إلى أنها تعتمد في تصنيع ‏منتجاتها على خلاصات طبيعية خالية من الإضافات الكيميائية، مؤكدة أن ‏المعرض وفر لها فرصة مباشرة لتسويق منتجاتها، والتواصل مع الزوار ‏واكتساب خبرات جديدة.‏

3X3A1309 Copy معرض منتجات المرأة الريفية بدمشق يبرز جودة المستحضرات الطبيعية ‏ويعزّز فرص التسويق ‏

بدورها، ذكرت عهد الإبراهيم أن خبرتها الزراعية ساعدتها في اختيار ‏المواد الأولية لمنتجات العناية المتنوعة التي تصنعها، وأن المشاركة في ‏المعرض تسهم في توسيع انتشار منتجاتها داخل السوق المحلية.‏

‏وكانت مديرية زراعة دمشق وريفها افتتحت أمس الثلاثاء معرض ‌‏“المنتجات ‏الغذائية واليدوية للمرأة الريفية” الذي تنظمه بالتعاون مع غرفة ‏زراعة ‏دمشق وريفها، وذلك في مقر الغرفة بدمشق.‏

3X3A1510 معرض منتجات المرأة الريفية بدمشق يبرز جودة المستحضرات الطبيعية ‏ويعزّز فرص التسويق ‏
خدمات التجارة الدولية وتمويلها وفق الصيغ الإسلامية في ورشة عمل بحمص
الحصري: انطلاق أول رحلة مباشرة بين أمستردام ودمشق يعكس عودة الناقل الوطني لأوروبا
محدّث- انخفاض سعر الذهب في السوق السورية
مجموعة IGO تطلق مشروع “يعفور 963” السكني كأول استثمار لها في سوريا
ممثلو شركات أجنبية في “سلسلة معارض سوريا التخصصية 2026” يؤكدون أهمية السوق السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك