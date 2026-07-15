معرض منتجات المرأة الريفية بدمشق يبرز جودة المستحضرات الطبيعية ‏ويعزّز فرص التسويق ‏

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دمشق-سانا‏

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‏أكدت مشاركات في معرض المنتجات الغذائية واليدوية للمرأة الريفية المقام ‏حالياً بدمشق، أن صناعة مستحضرات التجميل الطبيعية أصبحت مشروعاً ‏واعداً يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز دخل الأسر، إلى جانب تقديم ‏منتجات تعتمد على مكونات نباتية محلية عالية الجودة.‏ ‏

‏وأوضحت المشاركة حلال علوش، لـ سانا، اليوم الأربعاء، أن ورشتها في ‏ريف دمشق تنتج مستحضرات طبيعية مستخلصة من النباتات الطبية ‏والعطرية، إضافة إلى مستحضرات العناية بالشعر والبشرة، والصابون ‏الطبيعي، وماء الورد.‏

وأكدت علوش، وهي واحدة من 27 سيدة تشارك بالمعرض الذي افتتح أمس، ‏أن المعرض أسهم في التعريف بمنتجاتها والوصول إلى شريحة أوسع من ‏المستهلكين، فضلاً عن دعم النساء العاملات في المشاريع الصغيرة.‏

‏ ‏‏فرص مباشرة للتسوق

‏من جهتها، أشارت المشاركة منى الحاج عثمان إلى أنها تعتمد في تصنيع ‏منتجاتها على خلاصات طبيعية خالية من الإضافات الكيميائية، مؤكدة أن ‏المعرض وفر لها فرصة مباشرة لتسويق منتجاتها، والتواصل مع الزوار ‏واكتساب خبرات جديدة.‏

بدورها، ذكرت عهد الإبراهيم أن خبرتها الزراعية ساعدتها في اختيار ‏المواد الأولية لمنتجات العناية المتنوعة التي تصنعها، وأن المشاركة في ‏المعرض تسهم في توسيع انتشار منتجاتها داخل السوق المحلية.‏

‏وكانت مديرية زراعة دمشق وريفها افتتحت أمس الثلاثاء معرض ‌‏“المنتجات ‏الغذائية واليدوية للمرأة الريفية” الذي تنظمه بالتعاون مع غرفة ‏زراعة ‏دمشق وريفها، وذلك في مقر الغرفة بدمشق.‏