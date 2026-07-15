معرض منتجات المرأة الريفية بدمشق يبرز جودة المستحضرات الطبيعية ‏ويعزّز فرص التسويق ‏

دمشق-سانا
أكدت مشاركات في معرض المنتجات الغذائية واليدوية للمرأة الريفية المقام حالياً بدمشق، أن صناعة مستحضرات التجميل الطبيعية أصبحت مشروعاً واعداً يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز دخل الأسر، إلى جانب تقديم منتجات تعتمد على مكونات نباتية محلية عالية الجودة.
وأوضحت المشاركة حلال علوش، لـ سانا، اليوم الأربعاء، أن ورشتها في ريف دمشق تنتج مستحضرات طبيعية مستخلصة من النباتات الطبية والعطرية، إضافة إلى مستحضرات العناية بالشعر والبشرة، والصابون الطبيعي، وماء الورد.
وأكدت علوش، وهي واحدة من 27 سيدة تشارك بالمعرض الذي افتتح أمس، أن المعرض أسهم في التعريف بمنتجاتها والوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين، فضلاً عن دعم النساء العاملات في المشاريع الصغيرة.
فرص مباشرة للتسوق
من جهتها، أشارت المشاركة منى الحاج عثمان إلى أنها تعتمد في تصنيع منتجاتها على خلاصات طبيعية خالية من الإضافات الكيميائية، مؤكدة أن المعرض وفر لها فرصة مباشرة لتسويق منتجاتها، والتواصل مع الزوار واكتساب خبرات جديدة.
بدورها، ذكرت عهد الإبراهيم أن خبرتها الزراعية ساعدتها في اختيار المواد الأولية لمنتجات العناية المتنوعة التي تصنعها، وأن المشاركة في المعرض تسهم في توسيع انتشار منتجاتها داخل السوق المحلية.
وكانت مديرية زراعة دمشق وريفها افتتحت أمس الثلاثاء معرض “المنتجات الغذائية واليدوية للمرأة الريفية” الذي تنظمه بالتعاون مع غرفة زراعة دمشق وريفها، وذلك في مقر الغرفة بدمشق.