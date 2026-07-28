شركات عربية بمعرض الزراعة والغذاء والصناعة تؤكد لـ سانا أهمية الاستثمار في السوق السورية

دمشق-سانا

أكد ممثلو شركات عربية مشاركة في المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة، اليوم الثلاثاء، أهمية السوق السورية بوصفها سوقاً واعدة للمنتجات الغذائية والصناعات المرتبطة بها، وبناء شراكات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

فرص توسع وشراكات جديدة

أوضح مدير المبيعات والتصدير في شركة أردنية عبد الرحمن المحيسن في تصريح لـ سانا، أن الشركة تشارك بمجموعة متنوعة من خلطات الخبز والكيك والمخبوزات المتخصصة، لزيادة انتشار منتجاتها داخل السوق السورية ودعم وكيلها المحلي.

وأشار المحيسن، إلى أن السوق السورية لا تزال بحاجة إلى العديد من المنتجات المتخصصة، ما يوفر فرصاً واعدة للتوسع، ودراسة احتياجات السوق، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أوضح مدير شركة صناعات غذائية في مصر سامي القباني، أن الشركة تعرض منتجات متخصصة في الصناعات الغذائية، أبرزها المواد الأولية المستخدمة في صناعة رقائق البطاطا، إلى جانب منتجات أخرى تمتلك براءات اختراع.

ولفت القباني، إلى أن الشركة تتطلع إلى إعادة تشغيل مصنعها في دمشق مستقبلاً بعد تحسن الظروف، وأن السوق السورية تمتلك فرصاً استثمارية مهمة، وهناك مشاريع إنتاجية جديدة ستعزز حضور الشركة داخل سوريا.

تفاؤل بنمو السوق السورية

من جانبه، قال مدير التطوير في شركة سعودية رياض العياف، إننا “نشارك للعام الثاني على التوالي في هذا المعرض، بعد النتائج الإيجابية التي حققتها مشاركتنا السابقة”، مشيراً إلى العروض المقدمة من قبل الشركة والمتمثلة بمنتجات السمن النباتي والبقري والمخلوط.

وأكد أن الإقبال المتزايد على المنتجات شجع الشركة على مواصلة حضورها في السوق السورية، كما أتاح المعرض فرصاً للتواصل مع شركات ووكلاء محليين وإبرام تفاهمات جديدة، حول فرص الاستثمار والتوسع في السوق السورية.

وتقام فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة في سوريا، ‏الذي تنظمه الشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات وشركة ألفا لتنظيم المعارض برعاية وزارة ‏الاقتصاد والصناعة، على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق.

ويشارك في المعرض المقام من 26 إلى 28 تموز الجاري، أكثر من 200 عارض ‏يمثلون 14 دولة.