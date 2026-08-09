سعر الذهب يرتفع 150 ليرة في السوق السورية‎ ‎

دمشق-سانا
ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم الأحد، بمقدار 150 ليرة سورية، مقارنةً بسعره الذي سجله أمس السبت.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15900 ليرة سورية للمبيع، و15600 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13700 ليرة سورية للمبيع، و13400 ليرة للشراء.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4342 دولاراً.
وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.