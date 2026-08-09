سعر الذهب يرتفع 150 ليرة في السوق السورية‎ ‎

دمشق-سانا‌‎ ‎

ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم ‏الأحد، بمقدار 150 ليرة سورية، ‏مقارنةً بسعره الذي سجله أمس ‏السبت. ‎

ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، ‏بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15900 ليرة سورية ‏للمبيع، و15600 ليرة ‏للشراء. ‎

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13700 ليرة سورية ‏للمبيع، و13400 ‏ليرة للشراء‎.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4342 دولاراً‎.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ ‌‏12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن ‏الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن ‏إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على ‏آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات‎.