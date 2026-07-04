وفد استثماري سعودي يطلع على فرص الاستثمار في ‏اللاذقية‎ ‎

DSC09034 وفد استثماري سعودي يطلع على فرص الاستثمار في ‏اللاذقية‎ ‎

اللاذقية-سانا

‏اطلع وفد استثماري سعودي من مجموعة المهيدب يرافقه ‏رئيس ‏هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي على ‏المقومات ‏الاقتصادية والسياحية في محافظة اللاذقية، ‏بهدف استكشاف ‏آفاق التعاون الاستثماري في عدد من ‏القطاعات الحيوية فيها‎.‎

DSC09012 وفد استثماري سعودي يطلع على فرص الاستثمار في ‏اللاذقية‎ ‎

وشملت جولة الوفد الذي ضم مستثمرين من المجموعة، أمس الجمعة، عدداً من المواقع ‏الحيوية والسياحية ‏البارزة ومنها وادي قنديل، وبرج ‏إسلام، وصليب التركمان، ‏جرى فيها الاطلاع على ‏الإمكانيات الطبيعية والبنية التحتية التي ‏تؤهل المحافظة ‏لتكون وجهة استثمارية واعدة‎.‎

وأوضح الهلالي في تصريح لمراسل سانا، أن الجولة مع ‏مجموعة المهيدب التي تعد إحدى كبرى المجموعات ‏التجارية ‏والصناعية والزراعية في المنطقة والخليج ‏العربي تهدف لبحث ‏فرص استثمارية في سوريا، مشيراً ‏إلى أن اللاذقية تتميز بقطاع ‏سياحي متقدم، وتشكل وجهة ‏أساسية للسياح داخلياً وخارجياً، ما ‏يجعلها محط أنظار ‏المستثمرين‎.‎

وأوضح الهلالي أنه ستكون هناك جولات تشمل الموانئ، ‏إضافة ‏إلى زيارات ميدانية لبحث الفرص في قطاع ‏الحبوب والزراعة ‏بشكل عام‎.‎

يشار إلى أن مجموعة المهيدب هي واحدة من أكبر ‏الشركات ‏متعددة الأنشطة في المملكة العربية السعودية، ‏وتمثّل قوة ‏استثمارية نافذة، وتمتلك ملفاً متنوعاً من ‏الأعمال، وحضوراً م‏هماً على المستويين الإقليمي ‏والدولي‎.‎

DSC09062 وفد استثماري سعودي يطلع على فرص الاستثمار في ‏اللاذقية‎ ‎
DSC09041 وفد استثماري سعودي يطلع على فرص الاستثمار في ‏اللاذقية‎ ‎
DSC09050 وفد استثماري سعودي يطلع على فرص الاستثمار في ‏اللاذقية‎ ‎
DSC09055 وفد استثماري سعودي يطلع على فرص الاستثمار في ‏اللاذقية‎ ‎
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