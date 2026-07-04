وفد استثماري سعودي يطلع على فرص الاستثمار في ‏اللاذقية‎ ‎

اللاذقية-سانا
اطلع وفد استثماري سعودي من مجموعة المهيدب يرافقه رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي على المقومات الاقتصادية والسياحية في محافظة اللاذقية، بهدف استكشاف آفاق التعاون الاستثماري في عدد من القطاعات الحيوية فيها.
وشملت جولة الوفد الذي ضم مستثمرين من المجموعة، أمس الجمعة، عدداً من المواقع الحيوية والسياحية البارزة ومنها وادي قنديل، وبرج إسلام، وصليب التركمان، جرى فيها الاطلاع على الإمكانيات الطبيعية والبنية التحتية التي تؤهل المحافظة لتكون وجهة استثمارية واعدة.
وأوضح الهلالي في تصريح لمراسل سانا، أن الجولة مع مجموعة المهيدب التي تعد إحدى كبرى المجموعات التجارية والصناعية والزراعية في المنطقة والخليج العربي تهدف لبحث فرص استثمارية في سوريا، مشيراً إلى أن اللاذقية تتميز بقطاع سياحي متقدم، وتشكل وجهة أساسية للسياح داخلياً وخارجياً، ما يجعلها محط أنظار المستثمرين.
وأوضح الهلالي أنه ستكون هناك جولات تشمل الموانئ، إضافة إلى زيارات ميدانية لبحث الفرص في قطاع الحبوب والزراعة بشكل عام.
يشار إلى أن مجموعة المهيدب هي واحدة من أكبر الشركات متعددة الأنشطة في المملكة العربية السعودية، وتمثّل قوة استثمارية نافذة، وتمتلك ملفاً متنوعاً من الأعمال، وحضوراً مهماً على المستويين الإقليمي والدولي.