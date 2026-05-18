ورشة علمية تعزز مهارات اكتشاف الأدوية في مركز ‏العلاجات الحيوية بدمشق

دمشق-سانا
نظّم مركز أبحاث العلاجات الحيوية بجامعة دمشق، بالتعاون مع منظمة “التكنوقراط السوريون” لدعم الكفاءات والخبرات العلمية، ورشة عمل حول “الارتباط الجزيئي والمحاكاة الجزيئية”، موجهة لطلاب الصيدلة والبيولوجيا المعلوماتية والطب البشري وذلك في مقر المركز بدمشق.
وأوضحت جامعة دمشق عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، تتناول أساسيات اكتشاف الأدوية، واستخدام أوامر لينكس وبرامج Bioinformatics المتخصصة، إضافة إلى تطبيقات Molecular Docking والديناميكية الجزيئية، في تجربة تدريبية تجمع بين الفهم النظري والتطبيق العملي للمهارات البحثية الحديثة.
يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي افتتح مركز أبحاث العلاجات الحيوية بجامعة دمشق في التاسع من كانون الأول الماضي، بمناسبة الذكرى الأولى للنصر والتحرير.