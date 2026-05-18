ورشة علمية تعزز مهارات اكتشاف الأدوية في مركز ‏العلاجات الحيوية بدمشق

‏دمشق-سانا‏

‌‏نظّم مركز أبحاث العلاجات الحيوية بجامعة دمشق، ‏بالتعاون مع منظمة “التكنوقراط السوريون” لدعم ‏الكفاءات والخبرات العلمية، ورشة عمل حول “الارتباط ‏الجزيئي والمحاكاة الجزيئية”، موجهة لطلاب الصيدلة ‏والبيولوجيا المعلوماتية والطب البشري وذلك في مقر ‏المركز بدمشق‎.‎

‏وأوضحت جامعة دمشق عبر قناتها على التلغرام اليوم ‏الإثنين، أن الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، تتناول ‏أساسيات اكتشاف الأدوية، واستخدام أوامر لينكس ‏وبرامج‎ Bioinformatics ‎المتخصصة، إضافة إلى ‏تطبيقات‎ Molecular Docking ‎والديناميكية الجزيئية، ‏في تجربة تدريبية تجمع بين الفهم النظري والتطبيق ‏العملي للمهارات البحثية الحديثة‎.‎

‏يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان ‏الحلبي افتتح مركز أبحاث العلاجات الحيوية بجامعة ‏دمشق في التاسع من كانون الأول الماضي، بمناسبة ‏الذكرى الأولى للنصر والتحرير‎.‎