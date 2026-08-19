مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون الصناعي وتنشيط حركة التجارة

حلب-سانا
بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان مع نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر والوفد المرافق له، تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، وآليات تطوير حركة التبادل التجاري واللوجستي.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة على قناتها في تلغرام اليوم الأربعاء، أن الجانبان أكدا خلال اللقاء الذي انعقد في معبر الراعي بحلب، أهمية المعبر بوصفه منفذاً حيوياً يسهم في تنشيط الحركة التجارية بين سوريا وتركيا، مشددين على مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات وتنفيذ خطوات عملية لدعم التنمية.
ومن المقرر أن يجري الوفد التركي جولة ميدانية تشمل عدداً من المدن والمناطق الصناعية، وفي مقدمتها مدينتا الشيخ نجار والراعي بحلب، إضافة إلى مدينة باب الهوى الصناعية لبحث فرص الاستثمار.
وتمثل المعابر الحدودية مع تركيا شرياناً مهماً لحركة التجارة والنقل بين البلدين، وتكتسب أعمال تطوير البنية التحتية للمعابر أهمية إضافية مع تنامي الحاجة إلى تسهيل حركة البضائع، ورفع كفاءة عمليات التخليص والنقل خلال المرحلة المقبلة.