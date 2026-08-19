مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون الصناعي وتنشيط حركة التجارة

حلب-سانا‏

بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان مع نائب وزير الصناعة ‏والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر والوفد المرافق له، تعزيز التعاون الاقتصادي ‏والصناعي بين البلدين، وآليات تطوير حركة التبادل التجاري واللوجستي‏.‏

وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة على قناتها في تلغرام اليوم الأربعاء، أن الجانبان ‏أكدا خلال اللقاء الذي انعقد في معبر الراعي بحلب، أهمية المعبر بوصفه منفذاً ‏حيوياً يسهم في تنشيط الحركة التجارية بين سوريا وتركيا، مشددين على مواصلة ‏التنسيق وتبادل الخبرات وتنفيذ خطوات عملية لدعم التنمية.‏

ومن المقرر أن يجري الوفد التركي جولة ميدانية تشمل عدداً من المدن والمناطق ‏الصناعية، وفي مقدمتها مدينتا الشيخ نجار والراعي بحلب، إضافة إلى مدينة باب ‏الهوى الصناعية لبحث فرص الاستثمار.‏

وتمثل المعابر الحدودية مع تركيا شرياناً مهماً لحركة التجارة والنقل بين البلدين، ‏وتكتسب أعمال تطوير البنية التحتية للمعابر أهمية إضافية مع تنامي الحاجة إلى ‏تسهيل حركة البضائع، ورفع كفاءة عمليات التخليص والنقل خلال المرحلة المقبلة.‏