الطاقات المتجددة تستقطب الاهتمام في “سوريا التخصصية” وتفتح المجال لبناء الشراكات

دمشق -سانا

عكست مشاركة الشركات المتخصصة بقطاع الطاقات المتجددة في الدورة الثانية عشرة من سلسلة معارض سوريا التخصصية تنامي الاهتمام بالحلول النظيفة بوصفها أحد أهم الخيارات الداعمة للإنتاج والتنمية، عبر استعراض أحدث تقنيات الطاقة الشمسية ومنظومات التخزين والتجهيزات المرافقة.

وأشار عدد من المشاركين في تصريحات لـ سانا، إلى أن المعرض يشكل منصة فاعلة للتسويق، وبناء الشراكات، واستقطاب الاستثمارات، والتعريف بالتقنيات الحديثة التي تلبي احتياجات القطاعات الصناعية والزراعية والمنزلية، وتواكب متطلبات مرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا.

فرص استثمارية واعدة

مدير شركة متخصصة بتجهيزات الطاقة المتجددة خالد مجدمي، بين أن الشركة حريصة على استيراد أحدث التقنيات بشكل مباشر، وتوفير منتجات عالية الجودة، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية عبر كوادر هندسية متخصصة تساعد العملاء على اختيار الأنظمة المناسبة.

وأكد أن السوق السورية تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في قطاع الطاقة، معرباً عن تفاؤله بمستقبل هذا القطاع في ظل مرحلة التعافي الاقتصادي، داعياً المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة.

من جانبه أوضح مدير شركة متخصصة بأنظمة الطاقة الشمسية محمد عثمان، أن الشركة تعتمد على فريق هندسي متخصص لإجراء الدراسات الفنية للمشاريع، وتصميم الأنظمة وتنفيذها وتسليمها جاهزة للعمل، بما يحقق أعلى كفاءة في استثمار الطاقة الشمسية.

ولفت إلى أن الإقبال اللافت الذي شهده المعرض من الزوار، إلى جانب اهتمام ممثلي شركات ومصانع أجنبية، ولا سيما من الصين، يعكس أهمية السوق السورية خلال المرحلة المقبلة.

توسيع شبكة العلاقات

وذكر المدير التنفيذي لإحدى الشركات المتخصصة بالطاقة الشمسية نايف ناعسة، أن الشركة تعرض بطاريات الليثيوم والإنفرترات المخصصة للاستخدامات المنزلية والصناعية والزراعية، معتبراً أن المشاركة في المعرض، تعزز حضورها في السوق السورية، والتواصل مع العملاء، وتوسيع شبكة العلاقات التجارية.

وأكد مدير شركة متخصصة بالكابلات معتز النجار، أن المشاركة تدعم مرحلة إعادة الإعمار في سوريا، وتوفر التجهيزات اللازمة لمشاريع الطاقة في مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة بات ضرورة لدعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، وخفض تكاليف التشغيل، وتعزيز الاستدامة.

يشار إلى أن الدورة الثانية عشرة من سلسلة معارض سوريا التخصصية تقام تحت شعار “ثلاثية النهضة في سوريا.. منصة موحدة للطاقة والصناعة والبناء”، وتضم معرض سيريا إنيرجي للطاقة والكهرباء والأتمتة الصناعية، إلى جانب معرض سينكس الصناعي، ومعرض تكنوبيلد للبناء والتشييد، بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والعربية والدولية، وتستمر حتى الثالث من تموز الجاري على أرض مدينة المعارض بدمشق.