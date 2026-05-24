صفقة كبيرة بأكثر من 4 ملايين ليرة جديدة في سوق دمشق للأوراق المالية

دمشق-سانا

استهلّت سوق دمشق للأوراق المالية جلسة بداية الأسبوع، اليوم الأحد، بنشاط في حركة التداول، تجاوزت فيه قيمة التعاملات أكثر من 7.5 ملايين ليرة سورية جديدة، موزعة على 189 صفقة، بحجم تداول بلغ أكثر من 346 ألف سهم.

ونُفذت خلال الجلسة صفقة كبيرة كان لها تأثير مباشر في حركة التداول، إذ دفعت المؤشرات نحو مسار أكثر نشاطاً، وبلغت قيمة الصفقة 4.070 ملايين ليرة جديدة، جرى خلالها تداول 200 ألف سهم، ما جعلها العامل الأبرز في ترسّيخ قدر أكبر من النمو في مسار الجلسة.

وفي مسار الارتفاعات تصدّرت شركة إسمنت البادية قائمة الأسهم الصاعدة خلال الجلسة بنسبة 4.98 بالمئة، لتغلق عند 715.06 ليرة بعد تداول 1,167 سهم، تلاها بنك فرنسبنك بارتفاع قدره 3.86 بالمئة ليغلق عند 22.60 ليرة بحجم تداول بلغ 8,945 أسهم، فيما جاء بنك الائتمان الأهلي ثالثًا بنسبة 3.69 بالمئة ليغلق سعر السهم 11.79 ليرة بعد تداول 21,060 سهماً.

كما ارتفعت أسهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 2.67 بالمئة، ليصل سعر السهم إلى 16.17 ليرة بتداول 6,862 أسهم، بينما سجّل سهم بنك البركة سوريا زيادة طفيفة بلغت 0.68 بالمئة ليغلق عند 17.61 ليرة بعد تداول 32,880 سهماً.

وفي نهاية القائمة جاء المصرف الدولي للتجارة والتمويل بارتفاع نسبته 0.81 بالمئة عند سعر 16.20 ليرة بتداول 36,249 سهماً، لتُختتم الجلسة بمشهد صعود متدرّج يعكس نمواً نسبياً في أداء السوق.

وفي مسار التراجعات انفرد بنك قطر الوطني، مسجّلاً انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجع سهمه بنسبة 2.47 بالمئة ليغلق عند 20.89 ليرة، وذلك بعد تداول 237715سهماً، في وقت حافظت فيه بقية البنوك والشركات على استقرار نسبي دون تسجيل أي حركة تداول.

وكانت جلسة سوق دمشق للأوراق المالية سجلت الخميس الماضي، انتعاشاً جيداً بفارق 500 ألف سهم عن جلسة اليوم الذي سبقه، وقيمة تداولات بلغت 7.954 ملايين ليرة سورية جديدة موزعة على 120 صفقة، جرى خلالها تداول أكثر من 560958 سهماً.