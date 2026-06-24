جلسة تدريبية في حلب حول آليات الاستفادة من قنوات ‏التجارة الإلكترونية ‏

حلب-سانا
نظمت غرفة تجارة حلب بالتعاون مع إدارة سوق الإنتاج في حلب اليوم الأربعاء في مقر الغرفة، جلسة تعريفية وتدريبية موسعة تركزت حول آليات الاستفادة من قنوات التجارة الإلكترونية في زيادة مبيعات الجملة.
وتضمنت الجلسة، حزمة من المحاور الفنية لشرح خدمات منصة الجملة الرقمية الجديدة، ودورها التنموي في دعم الشركاء التجاريين وتوسيع آفاق التسويق الرقمي للمنتجات والسلع المحلية في الأسواق المستهدفة.
تأهيل الكوادر لرفع القدرة التنافسية
وأوضح مدير سوق الإنتاج في حلب عبد الله أوسو في تصريح لمراسل سانا، أن المنصة الرقمية المحدثة ستحتوي على تدوين وتبويب البضائع الوطنية الجاهزة للتصدير لخدمة تعاملات بيع الجملة داخل المحافظات السورية وخارجها.
وأكد أوسو أن هذا المسار يتطلب بنية لوجستية متكاملة وكوادر مهنية تمتلك خبرات تخصصية عالية لتمكين الإنتاج المحلي من منافسة المنصات الرقمية الإقليمية الشبيهة، لافتاً إلى أن التنسيق المشترك بين غرفة التجارة والمؤسسات المعنية سيتيح إيصال السلع السورية إلى أفضل مستويات العرض الرقمي واستعادة المكانة العريقة للتجارة والصناعة الحلبيتين خطوة بخطوة.
تعزيز ثقافة التسويق الرقمي والتحول
من جهته أشار أمين سر غرفة تجارة حلب زين العابدين قاظان في تصريح مماثل إلى أن الغرفة بادرت إلى استضافة الفعالية انطلاقاً من إدراكها لضرورة نشر وترسيخ ثقافة المنصات الإلكترونية بين أوساط الفعاليات التجارية والصناعية لترويج بضائعهم بالشكل الأمثل.
وبيّن قاظان أن المسؤولية الحقيقية للغرفة تكمن في مساندة التجار وتهيئة الأدوات المعاصرة لهم لتنمية المبيعات وتجاوز عقبات التسويق التقليدية.
استعادة الجودة القياسية وحماية التنافسية
من جانبه شدّد التاجر والمصدر السوري سامر صابوني على أن استرجاع السمعة العالمية المرموقة للمنتج السوري يمثل الواجب الأبرز لقطاع الأعمال في المرحلة الحالية، بعدما عانت بعض الأسواق من ممارسات غير احترافية من دخلاء على المهنة، منوهاً بأن المنتجين والمصدرين مؤتمنون اليوم على تقديم منتجات نوعية تليق بالهوية الاقتصادية والصناعية العريقة لسوريا في الشرق الأوسط.
وتأتي هذه الورشة التدريبية في سياق التوجهات الحكومية الهادفة إلى دعم وتنشيط قطاع الصادرات الوطنية عبر تذليل الصعوبات التسويقية، وتوفير برمجيات وتطبيقات مرنة تضمن ربط قنوات الإنتاج المحلية بأسواق التصريف الخارجية، تزامناً مع حزم التسهيلات المقدمة للمناطق الصناعية والتجارية لإعادة دوران عجلة الاقتصاد الوطني في عاصمة الإنتاج حلب.