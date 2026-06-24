جلسة تدريبية في حلب حول آليات الاستفادة من قنوات ‏التجارة الإلكترونية ‏

حلب-سانا‏

نظمت غرفة تجارة حلب بالتعاون مع إدارة سوق الإنتاج ‏في حلب اليوم الأربعاء في مقر الغرفة، جلسة تعريفية ‏وتدريبية موسعة تركزت حول آليات الاستفادة من قنوات ‏التجارة الإلكترونية في زيادة مبيعات الجملة‎.‎

وتضمنت الجلسة، حزمة من المحاور الفنية لشرح ‏خدمات منصة الجملة الرقمية الجديدة، ودورها التنموي ‏في دعم الشركاء التجاريين وتوسيع آفاق التسويق الرقمي ‏للمنتجات والسلع المحلية في الأسواق المستهدفة‎.‎

تأهيل الكوادر لرفع القدرة التنافسية

وأوضح مدير سوق الإنتاج في حلب عبد الله أوسو في ‏تصريح لمراسل سانا، أن المنصة الرقمية المحدثة ‏ستحتوي على تدوين وتبويب البضائع الوطنية الجاهزة ‏للتصدير لخدمة تعاملات بيع الجملة داخل المحافظات ‏السورية وخارجها‎.‎

وأكد أوسو أن هذا المسار يتطلب بنية لوجستية متكاملة ‏وكوادر مهنية تمتلك خبرات تخصصية عالية لتمكين ‏الإنتاج المحلي من منافسة المنصات الرقمية الإقليمية ‏الشبيهة، لافتاً إلى أن التنسيق المشترك بين غرفة التجارة ‏والمؤسسات المعنية سيتيح إيصال السلع السورية إلى ‏أفضل مستويات العرض الرقمي واستعادة المكانة العريقة ‏للتجارة والصناعة الحلبيتين خطوة بخطوة‎.‎

تعزيز ثقافة التسويق الرقمي والتحول

من جهته أشار أمين سر غرفة تجارة حلب زين العابدين ‏قاظان في تصريح مماثل إلى أن الغرفة بادرت إلى ‏استضافة الفعالية انطلاقاً من إدراكها لضرورة نشر ‏وترسيخ ثقافة المنصات الإلكترونية بين أوساط الفعاليات ‏التجارية والصناعية لترويج بضائعهم بالشكل الأمثل‎.‎

وبيّن قاظان أن المسؤولية الحقيقية للغرفة تكمن في ‏مساندة التجار وتهيئة الأدوات المعاصرة لهم لتنمية ‏المبيعات وتجاوز عقبات التسويق التقليدية‎.‎

استعادة الجودة القياسية وحماية التنافسية

من جانبه شدّد التاجر والمصدر السوري سامر صابوني ‏على أن استرجاع السمعة العالمية المرموقة للمنتج ‏السوري يمثل الواجب الأبرز لقطاع الأعمال في المرحلة ‏الحالية، بعدما عانت بعض الأسواق من ممارسات غير ‏احترافية من دخلاء على المهنة، منوهاً بأن المنتجين ‏والمصدرين مؤتمنون اليوم على تقديم منتجات نوعية ‏تليق بالهوية الاقتصادية والصناعية العريقة لسوريا في ‏الشرق الأوسط‎.‎

وتأتي هذه الورشة التدريبية في سياق التوجهات ‏الحكومية الهادفة إلى دعم وتنشيط قطاع الصادرات ‏الوطنية عبر تذليل الصعوبات التسويقية، وتوفير ‏برمجيات وتطبيقات مرنة تضمن ربط قنوات الإنتاج ‏المحلية بأسواق التصريف الخارجية، تزامناً مع حزم ‏التسهيلات المقدمة للمناطق الصناعية والتجارية لإعادة ‏دوران عجلة الاقتصاد الوطني في عاصمة الإنتاج حلب‎.‎