مصرف سوريا المركزي يمدد مهلة سحب العملة السورية القديمة في المحافظات الشرقية حتى 20 آب

دمشق-سانا



أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، تمديد مدة سحب العملة السورية القديمة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة حتى يوم الخميس الموافق لـ 20 آب الجاري، عبر فروع مصرف سوريا المركزي ومنافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة.



وأوضح رسلان في منشور عبر منصة (إكس) اليوم الأربعاء، أنه تابع خلال اليومين الماضيين بشكل مباشر واقع عملية سحب العملة السورية القديمة في المحافظات الشرقية، من خلال التواصل المستمر مع كوادر مصرف سوريا المركزي والمؤسسة السورية للبريد، للاطلاع على سير العمل والاستماع إلى الاحتياجات الميدانية.



وأضاف أن قرار التمديد جاء بناءً على نتائج هذه المتابعة، مؤكداً أن هذه المرحلة تمس كل مواطن، وأن مسؤولية المصرف تقتضي البقاء قريباً من الواقع ومتابعة مختلف الاحتياجات، بما يساعد على إنجاز الإجراءات بالشكل الأفضل.



وتوجه رسلان بالشكر والتقدير لأهالي المحافظات الشرقية على تعاونهم وصبرهم، وللعاملين في الميدان على جهودهم الكبيرة وتحملهم مسؤولية هذه المرحلة.



وكان مصرف سوريا المركزي أعلن في الثاني من شهر آب الجاري، إتاحة سحب العملة ‏السورية القديمة، وتسديد قيمتها بالعملة السورية الجديدة ‏لمدة أسبوع واحد فقط، اعتباراً من يوم الأحد ‌‏2026-8-2 ولغاية يوم الخميس 6-8-2026، من خلال ‏جميع المصارف العامة والخاصة، وفروع المؤسسة ‏السورية للبريد في المحافظات كافةً، دون أي عمولات ‏أو رسوم أو ضرائب أو نفقات‎.‎