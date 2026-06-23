افتتاح مركز “Tier Four Business Center ” في دمشق لدعم بيئة الأعمال والاستثمار

دمشق-سانا

افتتحت مجموعة Tier Four السعودية السورية في دمشق مساء اليوم الإثنين، مركز Tier Four Business Center، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة وحضور شخصيات رسمية ورجال أعمال ومستثمرين.

ويهدف المركز إلى توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم المستثمرين ورواد الأعمال والشركات، وتعزز فرص النمو والتعاون من خلال تقديم خدمات الاستشارات والتدريب والتطوير المؤسسي، وإطلاق شراكات جديدة في مجالات الأعمال خلال المرحلة المقبلة.

ريادة الأعمال

وأوضح ممثل وزارة الاقتصاد والصناعة إيهاب زكور في تصريح لـ سانا، أن العقول القادرة على تحويل الأفكار إلى شركات، والشركات إلى فرص عمل، تشكل الأساس لتحقيق النمو والاستقرار والازدهار الاقتصادي، مشيراً إلى أن السوريين أثبتوا في أصعب الظروف امتلاكهم الإرادة والمعرفة والقدرة على الإبداع، وهي عناصر تتجاوز في أهميتها الموارد والإمكانات المادية.

وأشار زكور إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة تضع ريادة الأعمال في صلب رؤيتها الاقتصادية، انطلاقاً من إيمانها بأن رائد الأعمال السوري لا يبحث عن فرصة عمل فحسب، بل يسهم في صناعتها وخلق فرص جديدة تدعم النشاط الاقتصادي والتنمية، مؤكداً اهتمام الوزارة ببناء جيل جديد من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع يمتلك القدرة على المنافسة والتطوير والابتكار وقيادة اقتصاد المستقبل.

بناء الشراكات وخلق الفرص

من جانبه، أوضح المدير العام لمجموعة “Tier Four” السعودية السورية ساجر الشمري في تصريح لـ سانا، أن افتتاح Tier Four Business Center لا يقتصر على إطلاق مركز أعمال جديد، بل يجسد رؤية تؤمن بدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سوريا، وتعكس الثقة بمستقبل البلاد وبقدرات أبنائها وإمكاناتهم، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة المجموعة ومساهمة جديدة في دعم التنمية الاقتصادية.

وأشار الشمري إلى أن المجموعة اختارت الاستثمار والانطلاق من دمشق انطلاقاً من إيمانها بأن سوريا الجديدة تمتلك المقومات التي تجعلها بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن المستقبل يُبنى بالعقول والخبرات والطموحات قبل أن يُبنى بالحجر والمباني، وأن رؤية المجموعة تقوم على بناء الشراكات وخلق الفرص وربط الخبرات وتطوير مفاهيم الأعمال الحديثة بما يواكب متطلبات المرحلة القادمة.

منظومة لدعم المستثمرين

وبين الشمري أن “Tier Four Business Center” ليس مجرد مساحة للمكاتب، وإنما منظومة أعمال متكاملة صُممت لتكون شريكاً حقيقياً للمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات القائمة، من خلال تقديم خدمات تأسيس الشركات والاستشارات الإدارية وخدمات الأعمال المتخصصة، إضافة إلى المكاتب المرنة وقاعات الاجتماعات والدعم المؤسسي وبيئة العمل الاحترافية، بما يوفر حلولاً متكاملة تحت سقف واحد ويدعم انطلاقة المشاريع ونموها ونجاحها.

ويأتي افتتاح “Tier Four Business Center” في إطار تنامي المبادرات الهادفة إلى دعم بيئة الأعمال وريادة الأعمال في سوريا، وتوفير منصات متخصصة لتقديم خدمات الاستشارات والتدريب والتطوير المؤسسي، بما يسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار، ودعم المشاريع الناشئة، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والمعرفية، انسجاماً مع توجهات الحكومة نحو تنشيط القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

يشار إلى أن Tier Four هي مجموعة سعودية–سورية تعمل في مجال خدمات الأعمال، وتحديداً في تطوير مراكز الأعمال (Business Centers) التي توفر بيئة متكاملة للشركات ورواد الأعمال، حيث تركّز المجموعة على تقديم خدمات مكتبية مرنة وحلول تشغيلية تساعد الشركات على الانطلاق أو التوسع داخل السوق السورية.