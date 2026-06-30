غرام الذهب عيار 21 يرتفع 100 ليرة جديدة في السوق السورية‎

دمشق-سانا



ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 100 ليرة سورية جديدة، ‏مقارنةً بسعره الذي سجله أمس الإثنين.



ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الثلاثاء، بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏‌‏15400 ليرة سورية جديدة للمبيع، و15100 ليرة ‏للشراء.



وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13250 ليرة سورية جديدة للمبيع، و12950 ‏ليرة للشراء.



وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4030 دولاراً.



وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.