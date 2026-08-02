وزير الزراعة يبحث مع القائم بالأعمال المصري تعزيز التعاون الزراعي وتطوير التقانات الحديثة

IMG 20260802 181346 126 وزير الزراعة يبحث مع القائم بالأعمال المصري تعزيز التعاون الزراعي وتطوير التقانات الحديثة

 دمشق-سانا
 
بحث وزير الزراعة باسل السويدان مع القائم بأعمال السفارة المصرية بدمشق محمد الفقي، سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، وآفاق تطوير الشراكة في مختلف المجالات الزراعية.

IMG 20260802 181345 937 وزير الزراعة يبحث مع القائم بالأعمال المصري تعزيز التعاون الزراعي وتطوير التقانات الحديثة

وأكد السويدان أن سوريا تمتلك مقومات زراعية كبيرة ومساحات واسعة قابلة للزراعة، إلا أن القطاع الزراعي تعرض خلال السنوات الماضية لأضرار كبيرة، مشيراً إلى استمرار العمل على إزالة السواتر الترابية والألغام من الأراضي الزراعية تمهيداً لإعادتها إلى الإنتاج.

وأوضح السويدان أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي عدم مواكبة التقنيات الزراعية الحديثة، سواء في مجالات المبيدات والأسمدة أو أنظمة الري، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تحديث التشريعات الناظمة للاستثمار، بما يعزز حماية المستثمرين، ويشجع على توجيه الاستثمارات نحو القطاع الزراعي، إلى جانب تطوير القوانين المتعلقة بالأسمدة.
 
وبيّن أن الوزارة تركز على تطوير المخابر الزراعية، وتشجيع الربط بين المزارعين والمستثمرين لتمويل مشاريع الري الحديث، ونشر تقانات الري المتطورة، فضلاً عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في توفير المعدات الزراعية وتسويق المنتجات.

السويدان: الوزارة تشجع إقامة مشاريع زراعية

وأكد وزير الزراعة أن المنتج السوري يحظى بسمعة جيدة في الأسواق، وأن الوزارة تشجع إقامة مشاريع زراعية تقوم على التعاقد مع المزارعين، بما يسهم في حماية المنتج الزراعي ودعم استدامة الإنتاج.
 
وتطرق السويدان إلى إمكانية الاستفادة من التجربة المصرية في مكافحة عشبة “زهرة النيل” التي تنتشر في نهر العاصي كما في نهر النيل، لما تسببه من استهلاك كبير للمياه وتأثيرات سلبية على الموارد المائية.
 
من جهته، أكد الفقي، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مشيداً بالجهود المبذولة لإعادة تنشيط القطاع الزراعي السوري، ومؤكداً استعداد مصر لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بما يخدم مصالح البلدين.
 
وتأتي هذه المباحثات في إطار جهود الحكومة السورية لإعادة تأهيل القطاع الزراعي وتطويره بعد الأضرار التي لحقت به، وتعزيز التعاون مع مصر للاستفادة من خبراتها في مجالات الري الحديث والتقنيات الزراعية وإدارة الموارد المائية.

IMG 20260802 181346 687 وزير الزراعة يبحث مع القائم بالأعمال المصري تعزيز التعاون الزراعي وتطوير التقانات الحديثة
IMG 20260802 181346 629 وزير الزراعة يبحث مع القائم بالأعمال المصري تعزيز التعاون الزراعي وتطوير التقانات الحديثة
IMG 20260802 181345 965 وزير الزراعة يبحث مع القائم بالأعمال المصري تعزيز التعاون الزراعي وتطوير التقانات الحديثة
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