نائب وزير الاقتصاد يبحث مع محافظ دير الزور خطة استلام محصول القمح في المنطقة الشرقية

دمشق-سانا

بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، ماهر خليل الحسن مع محافظ دير الزور زياد العايش، خطة المؤسسة السورية للحبوب لاستقبال محصول القمح في المنطقة الشرقية، والإجراءات المتخذة لضمان انسيابية عمليات الاستلام وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين.

واطلع الجانبان خلال اللقاء، الذي عقد في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق اليوم الخميس، على سير العمل في غرفة عمليات المؤسسة السورية للحبوب، وعمل مديرية التقانة والتحول الرقمي المكلفة بإدارة المنصة الإلكترونية الخاصة بحجز الأدوار، والآليات المعتمدة لمعالجة المشكلات والصعوبات التي تواجه المزارعين، بما يسهم في تسريع إجراءات التسليم وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

كما اطلع الجانبان على عمل مديرية الشركات وأبرز التحديثات والإجراءات التطويرية المنفذة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل المؤسسي.

وتأتي هذه الجهود في إطار استعدادات المؤسسة السورية للحبوب لاستلام موسم القمح لعام 2026، حيث اتخذت المؤسسة سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل عمليات التسويق أمام المزارعين، شملت تجهيز مراكز الاستلام والتخزين في مختلف المحافظات، وإطلاق منصة إلكترونية لحجز الأدوار وتنظيم عمليات التسليم، إضافة إلى تعزيز جاهزية الكوادر الفنية والإدارية لضمان سرعة الاستلام والحفاظ على جودة المحصول، بما يسهم في دعم المخزون الاستراتيجي من القمح وتأمين احتياجات السوق المحلية.