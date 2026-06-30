برنية: لا تمديد على مهلة تقديم الإقرار الضريبي والوزارة ستطبق غرامات تأخير

دمشق-سانا

أكد وزير المالية محمد يسر برنية عدم وجود تمديد لمهلة تقديم الإقرار الضريبي للشركات وكبار المكلفين، وأن الوزارة ستطبق غرامات التأخير على من لم يقدموا بياناتهم مع انتهاء المهلة الأخيرة اليوم 30 حزيران.

وقال الوزير برنية في منشور على صفحته في الفيسبوك اليوم الثلاثاء: “نحرص في وزارة المالية على التجاوب مع قطاع الأعمال بما يخدم الصالح العام، وبالفعل كنا قد استجبنا لطلب تمديد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للشركات وكبار المكلفين المنتهية في الـ 31 من أيار 2026، لشهر آخر بحيث تنتهي المهلة الجديدة اليوم 30 حزيران”.

وأوضح برنية أن الوزارة تلقت طلبات عديدة في الأيام الماضية لمنح تمديد لشهر ثان حتى نهاية تموز 2026، لكنها تعتذر عن عدم القدرة على تلبية هذه الطلبات، مبيناً أنها مددت في المرة الأولى لأنها وجدت مبررات كافية لذلك.

وأضاف الوزير برنية: “نريد أن نعزز ثقافة الالتزام، وبالتالي نشكر كل من تقدم بإقراراته الضريبية قبل نهاية المهلة”.

وكانت وزارة المالية أصدرت في 18 أيار الماضي قراراً يقضي بتمديد مهلة تقديم البيان الضريبي للمكلفين المشمولين بأحكام البند رقم (1) من المادة رقم (13) من قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لعام 2003 وتعديلاته، والتي تنتهي مهلة تقديم بياناتها في 31 أيار 2026، وذلك لمدة 30 يوماً إضافية تنتهي في 30 حزيران 2026.