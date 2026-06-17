315 ألف طن تقديرات إنتاج محصول البندورة في درعا

درعا-سانا

قدرت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في درعا إنتاج المزارعين من محصول البندورة خلال الموسم الزراعي الحالي بنحو 315 ألف طن، في ظل توسّع المساحات المزروعة واستمرار المحافظة بتصدر الإنتاج الزراعي على مستوى سوريا.

وأوضح مدير الزراعة المهندس عاهد الزعبي بتصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن المساحة المزروعة بمحصول البندورة بعروته الرئيسية الصيفية بلغت في الموسم الزراعي الحالي 3150 هكتاراً بزيادة نحو 1037 هكتاراً عن المساحة المخططة البالغة 2113 هكتاراً، مبيناً أن البندورة تزرع في كل مناطق درعا على عروتين رئيسية وتكثيفية، بشرط توفر مصدر ري دائم.

وقال: إن زيادة الإنتاج مقارنة بالموسم الماضي تعود إلى زيادة المساحات المزروعة وتحسن الظروف المناخية نسبياً خلال فترة النمو، مبينا أن محصول البندورة يُعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية في المحافظة، سواء للاستهلاك المحلي أو للتسويق إلى باقي المحافظات.

كما دعا عدد من المزارعين إلى استمرار الدعم عبر الإرشاد الزراعي ومتابعة الواقع الإنتاجي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار هذا القطاع الحيوي وتحسين جودة الإنتاج.

وبلغت المساحة المزروعة بالبندورة الصيفية في الموسم الماضي 2507 هكتارات بزيادة نحو 1123 هكتاراً عن المساحة المخططة البالغة 1384 هكتاراً، فيما بلغ الإنتاج نحو 200 ألف طن.