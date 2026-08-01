مديرية التجارة في ريف دمشق:10225‌‌‎ ‎ضبطاً تموينياً خلال ‏النصف الأول ‏من العام الحالي‎ ‎

ريف دمشق-سانا‌‌‎ ‎

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نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة ريف دمشق ‏خلال ‏النصف الأول من العام الحالي، 10225 ضبطاً تموينياً خلال ‏جولات رقابية، ‏شملت مخالفات تتعلق بالسلامة الغذائية، والأسعار ‏والفواتير، وعدم وضوح ‏البيانات، إضافة إلى مخالفات المخابز‎.‎

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق ‏عبد السلام ‏خالد في تصريح لمراسل سانا اليوم السبت، أن الضبوط ‏المنظمة توزعت ‏بواقع 340 ضبطاً بحق المخابز التموينية، ‏و3043 ضبطاً (عدم الإعلان عن ‏الأسعار)، و135 ضبطاً (غبن ‏وغش المستهلك)، و878 ضبطاً (عدم التقيد ‏بالاشتراطات ‏الصحية)‌‌‎.‎

ووفق خالد، تم تنظيم 3883 ضبطاً (عدم تداول فواتير البيع ‏والشراء)، ‏و460 ضبطاً (حيازة وعرض مواد فاسدة منتهية ‏الصلاحية)، و52 ضبطاً ‌‏(اتجار بالدقيق التمويني)، و200 ضبط ‌‏(مخالفات اللحوم)، إضافة إلى ‌‏1232 ضبطاً شملت مخالفات ‏مختلفة‎.‎

وأكد خالد أن المديرية مستمرة في تكثيف جولاتها الرقابية اليومية ‏لضبط ‏المخالفات، وضمان توافر المواد الأساسية بالجودة والسعر ‏المناسبين، واتخاذ ‏الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق القوانين ‏والأنظمة المعمول بها، ‏داعياً المواطنين إلى تقديم شكوى على أي ‏مخالفة‎.‎

ويعد تنظيم الضبوط التموينية أحد الإجراءات التي تعتمدها ‏مديريات التجارة ‏الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات السورية ‏لضمان الالتزام بالقوانين ‏الناظمة للتجارة، وتعزيز الرقابة على ‏الأسواق، والحد من المخالفات التي ‏تمس صحة المستهلك أو تؤثر ‏في استقرار الأسعار‎.‎