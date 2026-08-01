مديرية التجارة في ريف دمشق:10225‌‌‎ ‎ضبطاً تموينياً خلال ‏النصف الأول ‏من العام الحالي‎ ‎

ريف دمشق-سانا
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة ريف دمشق خلال النصف الأول من العام الحالي، 10225 ضبطاً تموينياً خلال جولات رقابية، شملت مخالفات تتعلق بالسلامة الغذائية، والأسعار والفواتير، وعدم وضوح البيانات، إضافة إلى مخالفات المخابز.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عبد السلام خالد في تصريح لمراسل سانا اليوم السبت، أن الضبوط المنظمة توزعت بواقع 340 ضبطاً بحق المخابز التموينية، و3043 ضبطاً (عدم الإعلان عن الأسعار)، و135 ضبطاً (غبن وغش المستهلك)، و878 ضبطاً (عدم التقيد بالاشتراطات الصحية).
ووفق خالد، تم تنظيم 3883 ضبطاً (عدم تداول فواتير البيع والشراء)، و460 ضبطاً (حيازة وعرض مواد فاسدة منتهية الصلاحية)، و52 ضبطاً (اتجار بالدقيق التمويني)، و200 ضبط (مخالفات اللحوم)، إضافة إلى 1232 ضبطاً شملت مخالفات مختلفة.
وأكد خالد أن المديرية مستمرة في تكثيف جولاتها الرقابية اليومية لضبط المخالفات، وضمان توافر المواد الأساسية بالجودة والسعر المناسبين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، داعياً المواطنين إلى تقديم شكوى على أي مخالفة.
ويعد تنظيم الضبوط التموينية أحد الإجراءات التي تعتمدها مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات السورية لضمان الالتزام بالقوانين الناظمة للتجارة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، والحد من المخالفات التي تمس صحة المستهلك أو تؤثر في استقرار الأسعار.